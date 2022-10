WATCH: BBC reporter was live on air when the Ukrainian capital was hit by Russian missiles pic.twitter.com/KVDC3wK7zJ — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

The moment of a projectile impact in Kyiv pic.twitter.com/w87sxZ0ZRQ — ??????English (@TpyxaNews) October 10, 2022

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

UCRAINA: TRE FORTI ESPLOSIONI SCUOTONO KIEV

(ANSA-AFP) - Tre forti esplosioni sono state udite questa mattina nel centro di Kiev: lo riferiscono giornalisti dell'agenzia di stampa Afp sul posto. Le esplosioni sono avvenute intorno alle 8:15 ora locale (le 7:15 in Italia).

MEDIA, ALMENO 4 LE ESPLOSIONI CHE HANNO COLPITO KIEV

(ANSA) - Sono almeno quattro, e non tre come riportato in precedenza, le esplosioni che questa mattina hanno colpito il centro di Kiev. Lo riporta il Kyiv Independent in un tweet.

MEDIA KIEV, 'CI SONO VITTIME'

(ANSA) - "La mattina del 10 ottobre ci sono state almeno 2 esplosioni nel centro della capitale, provocando morti e feriti". Lo riporta l'Ukrainska Pravda citando i propri corrispondenti e il portavoce del servizio di emergenza statale. "Diverse esplosioni nel distretto di Shevchenkiv, nel centro della capitale. Tutti i servizi sono sul posto", ha detto il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko su Telegram.

ESPLOSIONI IN DIVERSE CITTÀ UCRAINE, ANCHE A LEOPOLI

(ANSA) - Esplosioni sono state registrate questa mattina in diverse città dell'Ucraina: a Zhytomyr (ovest), Khmelnitsky (ovest), Dnipro (Est) e Ternopil (ovest) e a Leopoli (ovest) oltre che nella Capitale come riporta il Guardian. Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi, ha scritto sui social che sono state sentite diverse esplosioni invitando i cittadini a scendere nei rifugi. Vitaliy Kim, governatore di Mykolaiv (Sud), ha dichiarato che la sua regione sta vivendo una seconda ondata di lanci di razzi.

KIEV, MISSILE VICINO MONUMENTO GRUSHEVSKY, MORTI

(ANSA) - "Le macchine stanno bruciando e le finestre delle case sono state frantumate. Ci sono morti", ha scritto in un tweet il deputato ucraino Oleksiy Goncharenko, aggiungendo che un missile è caduto "proprio nel centro della città". Secondo il consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Anton Gerashchenko, un razzo russo è esploso a Kiev vicino al monumento a Grushevsky. Su Telegram ha postato le foto dell'attacco.

MEDIA, STAZIONI SOTTERRANEE METRO KIEV ADIBITE A RIFUGI

(ANSA) - Tutte le stazioni sotterranee della metropolitana di Kiev sono state adibite a rifugi dopo le esplosioni di questa mattina nel centro della capitale e la circolazione dei treni sulla linea rossa è stata sospesa: lo ha riferito la compagnia della metropolitana di Kiev. Lo riporta Suspilne.

UCRAINA: RAID RUSSO SU ZAPORIZHZHIA, ALMENO UN MORTO

(ANSA) - Almeno un civile è morto e altri cinque sono rimasti feriti nell'attacco missilistico russo della notte scorsa che ha centrato un condominio di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Telegram il segretario del Consiglio comunale della città, Anatoly Kurtev, come riporta il Guardian.

"Questa notte, i terroristi russi hanno ancora una volta tolto la vita a un civile. Alle sei del mattino il bilancio è di un un morto. Altre cinque persone sono rimaste ferite. Tra i feriti c'è un bambino che ha riportato tagli da frammenti di vetro", ha scritto Kurtev. L'attacco è avvenuto poco prima della 3:00 ora locale (le 2:00 in Italia) e proseguono in queste ore le ricerche di eventuali altre vittime o sopravvissuti. (ANSA).

bombardamento russo su zaporizhzhia 10

UCRAINA: ALTRO RAID RUSSO A ZAPORIZHZHIA,CENTRATO CONDOMINIO

(ANSA) - Un altro condominio è stato distrutto nella notte nel centro di Zaporizhzhia a seguito di un attacco missilistico russo e sono state segnalate vittime, secondo le autorità locali citate dall'agenzia Ukrinform. "Il terrore del nemico continua. Un altro condominio è stato distrutto in un attacco missilistico sul centro di Zaporizhzhia. Ci sono vittime", ha affermato il capo dell'amministrazione militare regionale Oleksandr Starukh.

MEDVEDEV, IL PAESE È UNITO PER PROTEGGERE LA PATRIA

bombardamenti a zaporizhzhia

(ANSA) - "La mobilitazione sta andando avanti come può in un Paese che non ne ha avuta una per oltre 80 anni. C'è vero patriottismo, c'è l'emozione umana, c'è la normale disattenzione. Ma la cosa principale è che il Paese si è unito per proteggere il nostro popolo e la Patria": lo ha detto il vicepresidente del Consiglio russo, Dmitry Medvedev, in un'intervista scritta con la giornalista Nadana Friedrichson pubblicata sul suo canale Telegram.

Lo riporta la Tass. "E' questa è la chiave della nostra vittoria incondizionata", ha sottolineato Medvedev. Il 21 settembre scorso il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una "mobilitazione parziale" nel Paese che prevede il richiamo di 300.000 riservisti da inviare in Ucraina soprattutto per il controllo dei territori occupati dalle forze russe.

MEDIA,ESPLOSIONE ANCHE IN VIA SEDE SERVIZIO SICUREZZA KIEV

(ANSA) - Una delle esplosioni che questa mattina hanno scosso il centro di Kiev è avvenuta in via Vladimirskaya, nel quartiere di Pechersk, dove si trova l'edificio del Servizio di sicurezza ucraino: lo riporta la Tass.

ZELENSKY, RUSSI STANNO CERCANDO DI SPAZZARCI VIA

(ANSA) - "Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra. Distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e Kiev. L'allarme aereo non si placa in tutta l'Ucraina. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i rifugi. Prenditi cura di te e dei tuoi cari. Teniamo duro e diventiamo forti". Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il messaggio è accompagnato da un video che mostra le conseguenze dell'attacco a Kiev: auto distrutte, incendi in strada.

esplosione ponte kerch crimea

