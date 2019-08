ARRIVA L’EMIRO E L’OSPEDALE CHIUDE – LA FAMIGLIA REALE DI ABU DHABI SCEGLIE IL BROTZU DI CAGLIARI PER UN CHECK-UP MULTIPLO E LE PERSONE NORMALI RIMANGONO FUORI DAGLI AMBULATORI – ESAMI ESEGUITI A TEMPO DI RECORD, MENTRE DI SOLITO I TEMPI D’ATTESA SONO BIBLICI - LA REPLICA: "ERA IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA. LE PROGRAMMAZIONI NON HANNO SUBITO MODIFICHE – VIDEO

Paola Pintus per "il Fatto Quotidiano”

ospedale brotzu cagliari 3

Erano arrivati in gran riserbo, il 9 luglio, provenienti da un vicino resort nella costa sud-occidentale della Sardegna. A tradire la loro presenza all' Ospedale Brotzu di Cagliari era stato il codazzo di auto di lusso coi vetri oscurati, giunte fino all' ingresso dell' ospedale, proprio davanti agli ambulatori di ortopedia e anestesia.

l'arrivo della famiglia reale di abu dhabi all'ospedale brotzu di cagliari 4

Una visita speciale, per la famiglia reale di Abu Dhabi, che aveva scelto la struttura pubblica di eccellenza per un check-up multiplo: ortopedico, cardiologico e dermatologico. E che per l' occasione aveva goduto di un protocollo speciale di accoglienza, con misure di sicurezza straordinarie e ambulatori chiusi al pubblico durante le visite.

l'arrivo della famiglia reale di abu dhabi all'ospedale brotzu di cagliari

Non erano mancate le polemiche sullo sfoggio di efficienza, con esami eseguiti a tempo di record, ben diverso dai normali tempi d' attesa del Cup. Ora sulla vicenda torna il consigliere regionale del M5S , Michele Ciusa, che in un' interrogazione chiede lumi sull' operato del Commissario straordinario dell' Azienda ospedaliera cagliaritana, "che proprio l' 8 luglio ha disposto nuove misure organizzative per la sicurezza e la riservatezza dell' utente. Misure da adottarsi in caso di visite urgenti e eccezionali, per le quali è stato previsto un incremento del 50 per cento della tariffa. Solo una coincidenza?", chiede il pentastellato che invoca trasparenza anche a fronte delle lunghe liste d' attesa per i pazienti "normali".

ospedale brotzu cagliari 4

michele ciusa m5s

Inoltre domanda se la speciale visita abbia inciso sulla routine sanitaria. Pronta la replica: "Siamo un ospedale di riferimento per le visite dei capi di Stato nell' isola, ed eravamo tenuti a offrire supporto sanitario come da protocolli di sicurezza. Le programmazioni non hanno subìto modifiche".

ospedale brotzu cagliari michele ciusa m5s 1 l'arrivo della famiglia reale di abu dhabi all'ospedale brotzu di cagliari 3 l'arrivo della famiglia reale di abu dhabi all'ospedale brotzu di cagliari 2 ospedale brotzu cagliari 1 l'arrivo della famiglia reale di abu dhabi all'ospedale brotzu di cagliari 1