ARRIVA LA STRETTA SUI MONOPATTINI ELETTRICI - DA MAGGIO 2020 CI SONO STATI PIÙ DI DUE INCIDENTI AL GIORNO CON I MONOPATTINI ELETTRICI - LA PROPOSTA DI LEGGE PER EVITARE ULTERIORI DANNI A CAUSA DI GUIDATORI INESPERTI O MEZZI TROPPO VELOCI IN AREE PEDONALI: VIETATO SALIRE SUI MARCIAPIEDI COME LA SOSTA SELVAGGIA, DIVIETO DI TRASPORTARE PERSONE, OBBLIGO DI PATENTE O PATENTINO PER CHI SALE A BORDO, VIETATO CIRCOLARE DOPO IL TRAMONTO E…

Chiara Baldi per "la Stampa"

Si riaccende il dibattito sui monopattini elettrici dopo l'incidente di Firenze in cui ha perso la vita un 27 enne. È il quarto decesso nel 2021, ma da maggio 2020 un report congiunto Aci-Istat segnala che ci sono stati 564 incidenti con un monopattino elettrico, più di due al giorno. Ad oggi in Italia ci sono circa 42 mila esemplari e, con il bonus mobilità del Governo Conte, è aumentato il numero di noleggi: 7,4 milioni nel corso del 2020, 14,4 milioni di chilometri percorsi, nelle città un veicolo condiviso su tre ormai è un monopattino elettrico, riporta l'ultimo dossier dell'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.

Ma sono in molti a chiedere una stretta che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. La Lega con la capogruppo in commissione Trasporti Elena Maccanti ha presentato una proposta di legge sostenuta anche da Giuseppe Donina, relatore della riforma del Codice della strada, e attualmente in discussione in commissione alla Camera: «Le città non possono trasformarsi in pericolosi parchi giochi, in balia del Far West dei monopattini. Il fenomeno è stato troppo a lungo sottovalutato», spiegano. Vediamo i punti salienti.

LA SICUREZZA

Chi guiderà un monopattino elettrico dovrà indossare il giubbotto o le bretelle ad alta visibilità. E per i minorenni è al vaglio l'uso del casco, proposta che l'Aci vorrebbe estendere a tutti. Anzi, il presidente, Angelo Sticchi Damiani, in audizione ha proposto l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i mezzi più potenti: «Una misura necessaria se il monopattino va oltre i 25 chilometri all'ora, cioè quelli con una potenza nominale superiore a 350 watt. Ma sarebbe eccezionale se ci fosse per tutti».

La proposta di legge leghista prevede il divieto assoluto della circolazione sui marciapiedi così come la sosta selvaggia (sanzionata da 41 a 168 euro): sarà il Comune, con una delibera, a individuare spazi per i monopattini elettrici nei posti a oggi riservati a ciclomotori e motoveicoli. E un'altra delibera comunale servirà per il noleggio: dovrà stabilire il numero di licenze attivabili e il numero massimo di mezzi in circolazione.

La proposta prevede poi che sia individuato come monopattino elettrico un mezzo con un motore di potenza nominale non superiore a 0,50 kilowatt.

VIAGGIARE DA SOLI

Il monopattino elettrico non potrà avere posti a sedere e potrà accogliere a bordo una sola persona, il conducente. Una delle novità riguarda infatti il trasporto di persone, animali e cose che con la proposta di legge diventa divieto.

Sarà vietato anche il traino di altri veicoli o la possibilità di far trainare il monopattino elettrico da un altro veicolo. Il mezzo dovrà essere condotto con entrambe le mani salvo nel caso in cui si stia segnalando una svolta a destra o sinistra. Chi guida dovrà procedere su una fila unica e non dovrà essere affiancato da un altro mezzo, così come avviene già per le biciclette. Per chi trasgredisce sono previste sanzioni dai 50 ai 250 euro.

NO MINORENNI

Una delle proposte più dibattute riguarda poi il divieto di guida del monopattino elettrico ai minorenni, considerando che già a 14 anni è consentito guidare un motorino (se in possesso di un patentino). E anche per questi nuovi mezzi si sta pensando alla possibilità di introdurre un patentino o comunque consentire ai minorenni di mettersi alla guida solo dopo aver superato un esame che certifichi la conoscenza del Codice della Strada.

Per gli under18 che saranno trovati a bordo di un monopattino elettrico è prevista la confisca del mezzo. Verranno in ogni caso rivisti i limiti di velocità: 20 chilometri orari per chi circola sulle piste ciclabili e 30 chilometri orari sulle strade urbane, mentre per le aree pedonali il limite sarà di sei chilometri all'ora.

NO DOPO TRAMONTO

A sollevare più critiche tra gli appassionati di monopattini elettrici è però la proposta che riguarda il divieto di circolazione dopo il tramonto. Il progetto di legge presentato dalla Lega propone l'obbligo di portare a mano il mezzo da mezz' ora dopo il tramonto nelle strade in cui è consentita la circolazione, vale a dire sulle strade urbane dove il limite di velocità è di 30 chilometri orari: per chi trasgredisce c'è la confisca del monopattino elettrico.

«Cosa lo abbiamo comprato a fare, allora?», si chiedono molti utenti. Su questo punto è al vaglio una modifica che consentirebbe la circolazione del mezzo a patto che sia dotato di catarifrangenti. Anche in questo caso la sanzione per chi non rispetta le regole va dai 50 ai 250 euro.

