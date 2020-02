ARRIVA UN VOLO CARICO DI… DROGA - IL CARTELLO DI JOAQUIN "EL CHAPO" GUZMAN AVREBBE TRASPORTATO 10.000 CHILI DI COCAINA DALLA COLOMBIA AL MESSICO SU AEREI CARGO GRAZIE A UN PIANO APPROVATO DALLA POLITICA CHE HA CONCESSO AL SIGNORE DELLA DROGA DI COSTRUIRE UN HANGAR ALL'AEROPORTO DI BOGOTÁ – A FINIRE NELLA BUFERA ANCHE L'EX PRESIDENTE DEL PAESE, ÁLVARO URIBE, CHE AVREBBE DATO IL VIA LIBERA PER LA COSTRUZIONE DELL'HANGAR E IN CAMBIO AVREBBE RICEVUTO PIETRE PREZIOSE E UN MILIONE DAL CARTELLO DI SINALOA….

DAGONEWS

el chapo

Il cartello di Joaquin "El Chapo" Guzman avrebbe trasportato 10.000 chili di cocaina dalla Colombia al Messico su aerei cargo grazie a un piano approvato dalla politica che ha concesso al signore della droga di costruire un hangar all'aeroporto di Bogotá.

Secondo quanto riferito, El Chapo ha usato l'hangar vicino all'aeroporto internazionale El Dorado dal 2006 al 2007 per spedire segretamente droga in Messico che veniva dirottata poi sugli Stati Uniti e nel resto del mondo. In un rapporto pubblicato il mese scorso, un ex funzionario del governo colombiano afferma che l'ex presidente del paese, Álvaro Uribe, ha dato il via libera per la costruzione dell'hangar e in cambio avrebbe ricevuto pietre preziose e un milione dal cartello di Sinaloa.

alvaro uribe

Richard Maok, che ha prestato servizio come investigatore presso il dipartimento del tesoro della Colombia e attualmente vive in Canada, ha dichiarato di essere stato informato di recente del piano da un ex addetto alla sicurezza di una compagnia di trasporto aereo colombiana.

Ha affermato che la droga veniva trasportata in aeroporto da gruppi paramilitari alleati di Uribe. In cambio, i cartelli fornivano loro pistole e armi. Uribe, che è stato presidente della Colombia dal 2002 al 2010, aveva legami con il cartello perché suo fratello era sposato con la sorella di Alex Cifuentes, un ex funzionario di alto rango nell'organizzazione di El Chapo, che ora sta scontando una pena detentiva negli Stati Uniti.

Durante il processo a El Chapo, Cifuentes ha accusato che anche l'ex presidente del Messico Enrique Peña Nieto dichirando che anche lui aveva ricevuto una grande somma di denaro dal cartello di El Chapo.

dc 8

Secondo i documenti trasmessi dall'informatore di Maok, che lavorava presso la Air Cargo Lines in Colombia, l'organizzazione criminale del boss usava l’hangar per contrabbandare la droga e gli aerei tornavano carichi di denaro.

Secondo la testimonianza, l'elaborato schema riceveva il sostegno di paramilitari, di dirigenti della Air Cargo Lines, di funzionari dell'agenzia di transito aereo della Colombia, della Aerocivil e di un importante agente del dipartimento di polizia nazionale del paese.

aeroporto el dorado

Presumibilmente Uribe è intervenuto per ordinare ai funzionari dell'aviazione di autorizzare i voli dell’aereo cargo a quattro motori DC-8, soprannominato "Aeropostal". Il cartello, con l'aiuto di un gruppo di trafficanti di droga noto come "Los Paisas", trasportava il carico fino a Sinaloa.

La Colombia esporta l'80% della cocaina del mondo grazie a una rete in mano a Ismael “El Mayo”, Zambada e i tre figli di El Chapo. L'informatore ha detto a Maok che un agente americano dell’ICE, che lavorava anche per la DEA, sapeva dell'affare dell'organizzazione, ma non ha fatto nulla per fermarlo. La massiccia spedizione di droga, nell'attuale mercato degli Stati Uniti, avrebbe un valore stimato di 400 milioni di dollari.

enrique pena nieto

Alla fine il piano è stato bloccato quando i funzionari messicani hanno fermato un quinto volo da Bogotà con sei tonnellate e mezzo di cocaina. Uribe è oggetto di un'inchiesta dopo le accuse del senatore Ivan Cepeda, il quale ha affermato di avere testimonianze dirette che l’ex presidente era un fondatore di un gruppo paramilitare della sua provincia di origine durante i decenni di conflitto civile che hanno coinvolto forze governative, ribelli di sinistra e bande di destra. L'ex capo di stato ha negato tutte le accuse di legami con i paramilitari che sono accusati di traffico di droga e dell’uccisione di innocenti.

el chapo el chapo el chapo joaquin el chapo guzman el chapo el chapo guzman el chapo 1 el chapo