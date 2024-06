ARRIVANO LE FIRST LADY, E I PENDOLARI S’ATTACCANO! – PER PERMETTERE IL VIAGGIO CON IL TRENO STORICO DELLE FERROVIE DEL SUD EST A MOGLI E MARITI DEI LEADER IMPEGNATI NEL G7, SONO STATI CANCELLATI TUTTI I TRENI SULLE LINEE MARTINA FRANCA-PUTIGNANO, MARTINA FRANCA-TARANTO E MARTINA FRANCA-FRANCAVILLA FONTANA – A BORGO EGNAZIA CI SONO MOLTE ASSENTI: NON CI SONO JILL BIDEN, BRIGITTE MACRON E NEPPURE LE MOGLI DEL PREMIER BRITANNICO, RISHI SUNAK E QUELLA DEL CANADESE JUSTIN TRUDEAU…

Estratto dell’articolo di Anna Puricella per www.repubblica.it

amelie derbaudrenghien, yuko kishida, britta ernst, ritu banga, laura marzano, heiko von der leyen and cristina capranica

Le cosiddette first ladies ci sono, ma si contano sulle dita di una mano. Per il G7 in corso in Puglia, con epicentro nel resort Borgo Egnazia (a Savelletri di Fasano) fanno più rumore le grandi assenze: Jill Biden […] non è mai arrivata in Puglia, e il marito l’ha giustificata dicendo che […] “ama tantissimo l’Italia e avrebbe voluto conoscere la Puglia, ma non ha avuto il tempo per farlo questa volta”.

Stanca perché in patria c’è fibrillazione per la campagna elettorale – e pure i guai giudiziari del figlio di Joe, Hunter – Jill Biden non è l’unica ad aver disertato il vertice dei leader mondiali. Non c’è neanche Brigitte Macron, […]

Non c’è la moglie del premier del Regno Unito, Rishi Sunak, e neanche quella del collega del Canada, Justin Trudeau. La giornata di relax fuori porta per le first ladies è comunque programmata per il 14 giugno, e ad approfittarne saranno in pochissimi.

La scena la sta rubando in realtà l’unico uomo della compagine, Heiko von der Leyen: è il first gentleman di questo G7 pugliese, il marito della presidente della Commissione europea Ursula, e a quanto risulta se la sta vivendo tutta, la Puglia. Ha avuto modo di osservare l’uliveto millenario di Fortezza Pettolecchia, e poi visitare il museo di archeologico di Egnazia, che erroneamente viene indicato come museo di Borgo Egnazia (che, occorre ribadirlo, è un resort extralusso e nulla ha a che fare con il museo, che è statale e tramite i reperti e il vicino parco archeologico ricostruisce la storia dell’antica città di Egnathia).

Mr. Ursula, comunque, non era solo, nel primo giorno di G7: con lui Amèlie Derbaudrenghien (moglie del presidente del Consiglio Ue, Charles Michel), Britta Ernst (moglie del cancelliere tedesco, Olaf Scholz), Ritu Banga (moglie del presidente della Banca Mondiale, Ajay Banga) e Yuko Kishida (moglie del premier giapponese Fumio Kishida).

heiko von der leyen amelie derbaudrenghien, ritu banga, yuko kishida,laura marzano, cristina capranica e carlo deodato

E quindi la mattina del 14 giugno è cominciata con un trasferimento in minivan verso Grottaglie, dove è stato visitato l’iconico Quartiere delle ceramiche con una tappa a uno storico laboratorio e poi al museo “Casa Vestita”. Prima di pranzo il gruppo si sposta ad Alberobello, pronta a mettersi in mostra con i suoi trulli patrimonio Unesco.

E qui l’iter previsto strappa un sorriso, perché le first ladies – più first gentleman – arriveranno nei pressi della parrocchia di Sant’Antonio, e poi attraverseranno il centro, fra vicoletti e botteghe artigianali, facendo a piedi lo stesso percorso seguito da modelle e modelli di Dolce&Gabbana la scorsa estate […].

carlo deodato heiko von der leyen britta ernst amelie derbaudrenghie ritu banga . yuko kishida laura marzano cristina capranica

Il pranzo sarà sempre ad Alberobello, al ristorante Casa Nova: “fra le mura di un frantoio del 1700” – è scritto in calce al menu, dove si specifica che il locale, con 100-120 posti, è tutto riservato – e dopo il saluto con un Negroamaro spumantizzato, ci si mette a tavola per gustare salumi tipici, mozzarelline, burratine, focaccia, tortino vegetariano, involtini di melanzane. Il primo è un piatto di gnocchi di pane, olive, pomodorini e basilico; il secondo un filettino al Primitivo di Manduria con patate al forno e crudités, arricchito da un timballo di cicorie vegetariano. In chiusura figurano ciliegie e dolcetti, una tagliata di cioccolato e gli Sporcamuss, tipici dolci baresi. A innaffiare il menu, firmato da Ignazio Spinetti (socio del ristorante con Martino Convertino) non mancheranno vini locali, come il Primitivo Gran Maestoso di Albea e un bianco di Locorotondo.

ritu banga yuko kishida e le altre first lady in puglia

Il relax continuerà nel pomeriggio, il gruppo sarà portato in stazione dove ad attenderli ci sarà un treno storico delle Ferrovie del Sud Est: attraverserà la Valle d’Itria per fermarsi a Martina Franca, per una visita finale al Palazzo Ducale prima del rientro a Borgo Egnazia. Per motivi di ordine pubblico legati al G7, i treni previsti in circolazione sulle linee Martina Franca-Putignano, Martina Franca-Taranto e Martina Franca-Francavilla Fontana saranno cancellati e sostituiti da bus. L’offerta ferroviaria tornerà regolare nel tardo pomeriggio.

Prima di loro un viaggio simile, su un treno storico che attraversava la Puglia, l’aveva già fatto qualcun altro: la popstar Madonna, anche lei in vacanza a Borgo Egnazia, per più di una volta.

britta ernst ritu banga yuko kishida laura marzano carlo deodato con la moglie cristina capranica e le first lady tour delle first lady in puglia tour delle first lady ad alberobello tour delle first lady in puglia