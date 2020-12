2 dic 2020 16:02

È ARRIVATA LA NEVE A MILANO! (NO, NON E' LA COCAINA) – LA CITTÀ SI È RISVEGLIATA IMBIANCATA DOPO UNA DEBOLE NEVICATA: IN CENTRO, IN ZONA OVEST E SUD OVEST, DAL CIELO SONO SCESI I PRIMI FIOCCHI, MA DOPO QUALCHE ORA LA MAGIA ERA GIÀ SPARITA - IL METEO PREVEDE, TRA OGGI E VENERDÌ, ALTRE LEGGERE NEVICATE, SOPRATTUTTO AL MATTINO, MA… - VIDEO