FLASH! – GUARDIA DI FINANZA NEL CAOS: NON AVENDO IL GOVERNO NOMINATO IL SUCCESSORE DI ZAFARANA (MAI ACCADUTO NIENTE DI SIMILE, NEMMENO AI TEMPI GRULLI DEI GRILLINI), OGGI NON C’È STATO IL PASSAGGIO DI CONSEGNE, L’ATTO SOLENNE DELLA BANDIERA DI GUERRA, MA SOLO UNA SEMPLICE CERIMONIA DI COMMIATO PER ZAFARANA CHE SI CONGEDA DALLA GDF DOPO 42 ANNI. PER LEGGE, AD INTERIM, ASSUME IL COMANDO IL VICE ANDREA DE GENNARO, LA CUI NOMINA HA SPACCATO IL GOVERNO…