Sono 22.083 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 35.057). Sale così ad almeno 13.048.774 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 130 (ieri 105), per un totale di 156.017 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 11.884.397 e 30.513 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 38.274). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.008.360, pari a -7.981 rispetto a ieri (-2.490 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 188.274, ovvero 107.972 in meno rispetto a ieri quando erano stati 296.246. Il tasso di positività sale all’11,7% (l’approssimazione di 11,73%); ieri era 10,5%.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Come sempre, la curva tocca il «punto minimo» della sua altalena settimanale con i dati di lunedì per effetto di un minor numero di tamponi. La tendenza non è più in discesa e lo si vede dal confronto con lo scorso lunedì (28 febbraio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +17.981 casi con un tasso del 9%: oggi, infatti, ci sono più nuove infezioni di quel giorno con una percentuale superiore (11,7% contro 95). La configurazione di un «plateau alto» diventa più probabile.

Ma si capirà meglio nei prossimi giorni. «Il rialzo dei contagi non deve allarmare — spiega il virologo Fabrizio Pregliasco all’Adnkronos Salute —. Può essere che un po’ di rilassatezza abbia favorito la diffusione del virus, ma del resto abbiamo ancora un milione di attuali positivi, è chiaro che condizioni di diffusibilità ci sono. Non credo che avremo un picco».

Il sistema sanitario

Aumentano le degenze in ogni area, non succedeva da almeno due settimane. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +130 (ieri -143), per un totale di 8.989 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +7 (ieri -6) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 610, con 35 ingressi in rianimazione (ieri 37).