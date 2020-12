28 dic 2020 17:25

È ARRIVATO IL BOLLETTINO - PER ABBASSARE I CONTAGI BASTA SMETTERE DI FARE I TAMPONI: OGGI I NUOVI CASI SONO 8.585, CON 68.681 TEST PROCESSATI. CHE SONO 8MILA IN PIÙ DI IERI MA UN NUMERO RIDICOLO RISPETTO ALLA MEDIA DI NOVEMBRE - IL TASSO DI POSITIVITÀ È AL 12,5%, I MORTI SONO 445, PER UN TOTALE DI 72.370 (SIAMO I QUINTI AL MONDO E I PRIMI IN EUROPA)