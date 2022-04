14 apr 2022 18:39

È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - IL COVID SE NE FREGA DELLA GUERRA IN UCRAINA: ANCHE OGGI ALTRI 64.951 NUOVI CASI, 2MILA IN PIÙ DI IERI, E 149 MORTI, CON 438.375 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE RIMANE STABILE AL 14,8% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI SCENDONO DI 91 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 29 IN MENO DI IERI - SECONDO L'ISS OMICRON È ORMAI AL 100% IN ITALIA - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE "GIMBE", NINO CARTABELLOTTA: "PER LA SECONDA SETTIMANA CONSECUTIVA SI RILEVA UNA LIEVE RIDUZIONE DEI NUOVI CASI SETTIMANALI"