È ARRIVATO IL BOLLETTINO – NUOVO RECORD DI CONTAGI OGGI (MA ANCHE DI TAMPONI): I POSITIVI SONO 31.084 IN PIÙ DI IERI, CON 215MILA TEST PROCESSATI E 199 MORTI – LA LOMBARDIA VICINA AI 9MILA CASI IN 24 ORE, IL LAZIO SUPERA I 2MILA PER LA PRIMA VOLTA. L’ISS: “L’INDICE RT È ALL’1,7. IN ALCUNE REGIONI È STATO RAGGIUNTO LO ‘SCENARIO 4’, LA SITUAZIONE È GRAVE E SI TRADUCE IN UNA ESTREMA DIFFICOLTÀ DI TRACCIAMENTO”

#Coronavirus, 30 ottobre 2020



• Attualmente positivi: 325.786

• Deceduti: 38.321 (+199)

• Dimessi/Guariti: 283.567 (+4.285)

• Ricoverati: 18.740 (+1.125)

• di cui in Terapia Intensiva: 1.746 (+95)

• Tamponi: 15.568.575 (+215.085)



Coronavirus, Rezza: Nuovi casi positivi sono 31.084

CORONAVIRUS – BOLLETTINO DEL 30 OTTOBRE 2020

(LaPresse) - In nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 31.084. Lo ha annunciato il professor Gianni Rezza, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Iss. Registrato nelle ultime 24 ore anche il record di tamponi.

coronavirus paziente all ospedale san filippo neri di roma

Coronavirus, Rezza (Iss): 199 i cecessi nelle ultime 24 ore

(LaPresse) - Sono 199 i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore per o con Covid-19. Lo ha detto Gianni Rezza, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Iss. "Ieri i decessi erano 217", ha ricordato Rezza.

SILVIO BRUSAFERRO

Coronavirus, Rezza (ISS): Da ieri eseguiti 215.085 tamponi

(LaPresse) - "Continua il trend in aumento per quanto riguarad il numero di tamponi eseguiti: da ieri sono stati fatti 215.085 tamponi, ieri erano 201.452". Lo ha detto Gianni Rezza Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Iss nel corso di un incontro con la stampa.

Coronavirus, Brusaferro (Iss): In alcune regioni scenario 4

gianni rezza

(LaPresse) - "L'epidemia sta correndo in tutti i Paesi europei. In Italia i dato è in crescita in tutte le Regioni. Lo scenario 4 è stato raggiunto in alcune Regioni, la situazione è grave e si traduce in una estrema difficoltà di tracciamento". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso di un incontro con la stampa per illustrare l'andamento della pandemia in Italia.

Coronavirus, Brusaferro (Iss): Indice Rt viaggia intorno a 1,7

(LaPresse) - "Oggi censiamo un Rt a livello nazionale ancora in crescita anche se è della settimana e quindi non tiene conto delle nuove misure. Rt viaggia intorno a 1,7". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso di un punto stampa per illustrare l'andamento della pandemia.

CORONAVIRUS - OSPEDALE CORONAVIRUS - OSPEDALE coronavirus ospedale san filippo neri di roma