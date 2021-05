È ARRIVATO IL BOLLETTINO - OGGI 5.218 NUOVI CASI E 218 MORTI. IL TASSO DI POSITIVITÀ È ALL’1,9% - MIGLIORANO I DATI IN CONFRONTO ALLO SCORSO VENERDÌ QUANDO SI ERANO REGISTRATI 7.567 CASI CON UN TASSO DEL 2,5% - IN ITALIA LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 29,6 MILIONI, I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 9,6 MILIONI (16,25% DELLA POPOLAZIONE)

Paola Caruso per "www.corriere.it"

tamponi scuola

Sono 5.218 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +5.741, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.183.476 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 218 (ieri sono stati +164), per un totale di 125.028 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.766.660 e 12.695 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +12.816). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 291.788, pari a -7.698* rispetto a ieri (-7.244 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.

VACCINAZIONE ANZIANI1

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva in oscillazione inizia a scendere prima del weekend, per poi toccare il punto minimo lunedì. Dal confronto con lo scorso venerdì (14 maggio), quando sono stati registrati +7.567 casi con un tasso del 2,5%, si vede ancora un miglioramento. Confortanti i dati del monitoraggio settimane dell’Iss: l’indice Rt nazionale scende a 0,78 da 0,86 della settimana prima, tutte le regioni sono a rischio basso con l’Rt sotto l’1 e l’incidenza si riduce a 66 casi per ogni 100 mila abitati (era 73 per 100 mila).

TAMPONI RAPIDI VACANZE COVID TESTED

Aumentano le vittime: sono contro 218 le 164 di ieri, portando il totale a superare le 125 mila dall’inizio dell’emergenza. A far salire il numero delle vittime è la Campania che comunica 107 decessi, di cui 85 avvenuti nei mesi scorsi e inseriti soltanto oggi nel sistema.

I vaccinati

vaccini adolescenti 4

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 29,6 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 9,6 milioni (16,25% della popolazione). Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

tamponi TAMPONI TENDONI 2 VACCINAZIONE ANZIANI4 TAMPONI TENDONI