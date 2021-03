È ARRIVATO IL BOLLETTINO – I NUOVI CASI OGGI SCENDONO SOTTO QUOTA 20MILA (19.611) MA CON 84MILA TAMPONI IN MENO DI IERI. E INFATTI IL TASSO DI POSITIVITÀ È SALITO AL 7,2% - DOPO UN ANNO DI PANDEMIA, ANCORA NON SIAMO IN GRADO DI FARE TEST NEL FINE SETTIMANA – I MORTI DI OGGI SONO 297

Paola Caruso per www.corriere.it

tamponi drive in a milano

Sono 19.611 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +23.839, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.532.057 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 297 (ieri sono stati +380), per un totale di 107.933 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 2.850.889 e 17.950 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +18.287). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 573.235, pari a +1.357 rispetto a ieri (+5.167 il giorno prima).

coronavirus terapia intensiva 3

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 272.630, ovvero 84.524 in meno rispetto a ieri quando erano stati 357.154. Mentre il tasso di positività è 7,2% (l’approssimazione di 7,19%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 7 sono risultati positivi; ieri era 6,7%. Qui la mappa del contagio in Italia.

coronavirus terapia intensiva 4

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di meno tamponi. Succede ogni weekend. La curva inizia a scendere per effetto di un minor numero di analisi (sono quelle processate sabato), per poi toccare il punto minimo lunedì (con le analisi domenicali). Il rapporto di casi/test sale al 7,2% (capita con meno test) dal 6,7% di sabato.

coronavirus terapia intensiva roma

Ma dal confronto con la scorsa domenica (21 marzo), quando sono stati registrati +20.159 casi con un tasso di positività del 7,3%, si vede un timido miglioramento, se si paragonano le percentuali: 7,2% oggi e 7,3% del 21 marzo. È sulla distanza settimanale che si osserva anche un rallentamento dell’epidemia. «Il trend è in lieve miglioramento, segno che le misure restrittive stanno funzionando, ma è un dato ancora iniziale che va consolidato. Dobbiamo scendere di molto con l’Rt. A maggio sarà finita la fase peggiore», dice Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute. «Il dato che preoccupa di più è il sovraccarico ospedaliero», sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

Il sistema sanitario

tamponi drive in a milano 4

Aumenta la pressione sugli ospedali. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +80 (ieri +149), per un totale di 28.701 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +44 (ieri +7), portando il totale dei malati più gravi a 3.679. La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore. Infatti, i nuovi ingressi in rianimazione sono +217 (ieri +264).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 9,2 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 2,9 milioni. Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

Qui tutti i bollettini del 2021, qui quelli del 2020. Qui le notizie della giornata.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 726.477: +3.520 casi (ieri +4.884)

Veneto 378.663: +1.404 casi (ieri +1.759)

Campania 332.531: +2.095 casi (ieri +2.209)

tamponi drive in a milano 3

Emilia-Romagna 331.173: +2.137 casi (ieri +2.269)

Piemonte 303.617: +1.543 casi (ieri +2.636)

Lazio 280.651: +1.836 casi (ieri +1.825)

Toscana 191.635: +1.368 casi (ieri +1.467)

Puglia 188.737: +1.788 casi (ieri +2.008)

Sicilia 171.651: +953 casi (ieri +890)

Friuli-Venezia Giulia 96.098: +446 casi (ieri +672)

Liguria 88.115: +392 casi (ieri +529)

Marche 86.998: +505 casi (ieri +723)

P. A. Bolzano 68.627: +79 casi (ieri +99)

Abruzzo 64.550: +269 casi (ieri +348)

tamponi drive in a milano 1

Umbria 50.511: +162 casi (ieri +222)

Calabria 46.110: +366 casi (ieri +508)

Sardegna 44.690: +284 casi (ieri +287)

P. A. Trento 40.764: +162 casi (ieri +215)

Basilicata 19.148: +148 casi (ieri +133)

Molise 12.236: +77 casi (ieri +31)

Valle d’Aosta 9.075: +77 casi (ieri +125)