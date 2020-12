16 dic 2020 17:09

È ARRIVATO IL BOLLETTINO – I NUOVI CASI OGGI SONO 17.572, IN AUMENTO RISPETTO A IERI MA CON QUASI 40MILA TAMPONI IN PIÙ. IL TASSO DI POSITIVITÀ INFATTI SCENDE ALL’8.8% – I MORTI SONO 680 IN 24 ORE, 66.537 IN TOTALE (QUINTO PAESE AL MONDO) – LA CURVA NON SI APPIATTISCE E CON GLI ASSEMBRAMENTI NATALIZI RISCHIAMO DI RITROVARSI A GENNAIO DIRETTAMENTE IN TERZA ONDATA