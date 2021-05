È ARRIVATO IL BOLLETTINO – OGGI 5.753 NUOVI CASI E 93 MORTI: È IL DATO PIÙ BASSO SUI DECESSI DA SETTE MESI – IL NUMERO DI TAMPONI EFFETTUATI E’ DI 202.573, CON IL TASSO DI POSITIVITA’ AL 2,8% (IERI ERA AL 2,2%) – LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 26,8 MILIONI, CON 8,3 MILIONI DI PERSONE CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO…

Silvia Morosi per "www.corriere.it"

tamponi

Sono 5.753 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +6.659, qui il bollettino di sabato 15 maggio). Sale così ad almeno 4.159.122 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 93 (ieri sono stati 136), per un totale di 124.156 vittime da febbraio 2020. Le 93 vittime per Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il dato più basso da sette mesi. Lo scorso 20 ottobre furono infatti 89 mentre il giorno dopo se ne registrarono 127.

tamponi

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.706.084 (+ 9.603 nelle ultime 24 ore) e 12.134 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +13.292). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 328.882, pari a -3.948 rispetto a ieri ( - 6.776 il giorno prima). Si chiude una settimana sempre sotto i diecimila casi al giorno: non succedeva dallo scorso autunno. Qui la mappa del contagio in Italia.

Il tasso di positività

Sono 202.573 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 294.686. Il tasso di positività è del 2,8%, stabile rispetto al 2,2% di ieri.

TAMPONI TENDONI 3

I tamponi

Sono 202.53 i test processati tra antigenici e molecolari, processati nelle ultime 24 ore. Ieri erano 294.686.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 26,8 milioni. Il totale delle persone completamente vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose), invece, è di 8.370.461 cioè il 14,13% della popolazione. Intanto, sono circa tre milioni le dosi di vaccino in arrivo per la settimana prossima in Italia: nello specifico si tratta di circa 2,1 milioni di Pfizer, 200mila di Johnson & Johnson, 500mila di Astrazeneca e oltre 100mila di Moderna. Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report Vaccini anti Covid sul sito del governo.

TAMPONI RAPIDI

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: 825.489 (+796 casi, ieri +1.154)

Veneto: 420.178 (+277 casi, ieri +343)

Campania: 411.636 (+919 casi, ieri +946)

Emilia-Romagna: 379.577 (+452 casi, ieri +530)

Piemonte: 355.810 (+403 casi, ieri +472)

Lazio: 336.474 (+577 casi, ieri +621)

Puglia: 246.349 (+404 casi, ieri +567)

Toscana: 236.769 (+506 casi, ieri +491)

Sicilia: 220.055 (+405 casi, ieri +557)

Friuli Venezia Giulia: 106.505 (+33 casi, ieri +68)

Liguria: 101.782 (+80 casi, ieri +97)

tamponi 1

Marche: 101.024 (+215 casi, ieri +149)

Abruzzo: 73.242 (+100 casi, ieri +112)

P.A. Bolzano: 72.225 (+61 casi, ieri +58)

Calabria: 64.632 (+224 casi, +193)

Sardegna: 56.132 (+33 casi, ieri +67)

Umbria: 55.804 (+59 casi, ieri +54)

P.A. Trento: 44.914 (+83 casi, ieri +43)

Basilicata: 25.627 (+92 casi, ieri +119)

Molise: 13.514 (+14 casi, ieri +8)

Valle d’Aosta: 11.384 (+20 casi, ieri +10)

TAMPONI TENDONI TAMPONI TENDONI 2 tamponi a scuola