È ARRIVATO IL BOLLETTINO – OGGI “SOLO” 11.831 NUOVI CONTAGI CON UN NUMERO RIDICOLO DI TAMPONI: I TEST PROCESSATI SONO SOLO 67MILA, CIOÈ 90.350 IN MENO DI IERI. È L’EFFETTO DEL CAPODANNO, CHE PERÒ NON HA FERMATO IL VIRUS. INFATTI IL TASSO DI POSITIVIÀ È AL 17%. I MORTI SONO 364

CORONAVIRUS - BOLLETTINO DEL 2 GENNAIO 2021

Paola Caruso per www.corriere.it

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.141.201 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 11.831, +0,6% rispetto al giorno prima (ieri erano +22.211), mentre i decessi odierni sono 364, +0,5% (ieri erano +462), per un totale di 74.985 vittime da febbraio. Le persone guarite o dimesse sono 1.489.154 complessivamente: 9.166 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +0,6% (ieri erano +16.877). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 577.062, pari a +2.295 rispetto a ieri, +0,4% (ieri erano +4.871).

coronavirus terapia intensiva icc casal palocco roma 1

I cittadini vaccinati sono oltre 46 mila, per la precisione 46.030 secondo i dati aggiornati al 2 gennaio alle ore 13.36, come indica il «Report vaccini anti Covid-19» in costante aggiornamento sul sito del governo e consultabile qui.

I tamponi sono stati 67.174, ovvero 90.350 in meno rispetto a ieri quando erano stati 157.524. Mentre il tasso di positività è 17,6% (l’approssimazione di 17,612%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 17 sono risultati positivi; ieri era 14,1%.

CORONAVIRUS - OSPEDALE

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. I nuovi casi sono sotto quota 20 mila dopo due giorni al di sopra questa soglia (31/12 e 1/1), ma l'incidenza non permette di riattivare il contact tracing. Lo scenario generale non sembra migliorare, come evidenzia anche l'indice Rt nazionale in aumento (0,93) per la terza settimana consecutiva.

coronavirus paziente all ospedale san filippo neri di roma tamponi drive in a milano 4 CORONAVIRUS - TERAPIA INTENSIVA