20 nov 2020 17:29

È ARRIVATO IL BOLLETTINO – OGGI MENO TAMPONI MA PIÙ CONTAGI E MORTI: I NUOVI CASI SONO 37.242 E I DECESSI 699, CON 12MILA TEST IN MENO DI IERI - IL TASSO DI POSITIVITÀ È AL 16% MA C’È QUALCHE PICCOLA BUONA NOTIZIA: L’INDICE DI CONTAGIO NAZIONALE È SCESO A 1,18 E IN QUATTRO REGIONI È SOTTO L’1, LA SOGLIA PER CUI LA CURVA INIZIA A SCENDERE…