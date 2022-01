29 gen 2022 18:39

È ARRIVATO IL BOLLETTINO – OGGI I NUOVI CASI SONO 137.147, IN CALO DI SEIMILA RISPETTO A IERI MA CON 50MILA TAMPONI IN MENO. I MORTI SONO 377, PRATICAMENTE COME IERI (378) E ANCHE IL TASSO DI POSITIVITÀ È STABILE – LA DISCESA NELLA CURVA È ANCORA LENTA. ENTRO UN MESE, DOVREMMO POTER VEDERE LA LUCE…