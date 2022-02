È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI I NUOVI CASI SONO 38.375 (IERI ERANO 40.948), MA I MORTI TORNANO SOPRA QUOTA 200 (210 CONTRO 193) – CALANO I RICOVERATI, SIA IN TERAPIA INTENSIVA SIA NEI REPARTI ORDINARI. GLI ITALIANI CON DOSE BOOSTER SONO 37,3 MILIONI, CIOÈ L’83,27% DI QUELLI CHE POSSONO FARLA (FORZA, SBRIGATEVI)

Elisa Messina per www.corriere.it

LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID

Sono 38.375 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 40.948). Sale così ad almeno 12.732.680 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 210 (ieri 193), per un totale di 154.416 vittime da febbraio 2020. Gli attualmente positivi sono 1.140.558, in calo di 35.356 unità nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono 11.437.706: 74.516 più di ieri.

Gli attualmente positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto1.140.558 (-35.366rispetto a ieri) di cui 1.128.692 in isolamento domiciliare.

I tamponi e il tasso di positività

LA QUARTA DOSE - VIGNETTA BY BUCCHI

Sono 434.077 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Quindi abbastanza in linea sul dato di ieri quando erano stati 440.115. Il tasso di positività scende all’8,8%, in lieve calo rispetto al 9,3% di ieri.

La situazione sanitaria

Sono invece 763 i pazienti ricoverati interapia intensiva, 36 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 44. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.103, ovvero 603 in meno rispetto a ieri.

terapia intensiva covid 3

La campagna di vaccinazione in Italia

Sono 133.772.847 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, il 97,8% del totale di quelle consegnate. È quanto emerge dal report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. Sono 37.327.312 i cittadini che hanno ricevuto la dose booster, ovvero l’83,27 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi.

come saremmo messi senza vaccino 2

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 2.327.840 : +4.408 casi (ieri +4.599)

Veneto 1.325.721 : +4.183 casi (ieri +3.578)

Campania 1.201.866: +3.578 casi (ieri +3.536)

Emilia-Romagna 1.182.462: +2.223casi (ieri +2.857)

Lazio 1.068.456: +4.482 casi (ieri +5.029)

Piemonte 975.614: +1.826 casi (ieri +1.948)

Toscana 852.932 : + 2.363 casi (ieri +2.587)

Sicilia 779.780: + 3.358 casi (ieri +3.480)

terapia intensiva covid

Puglia 730.126:+ 3.315 casi (ieri +3.437)

Liguria 343.761:+ 1.008 casi (ieri +1.137)

Marche 325.225: +1.268 casi (ieri +1.579)

Friuli-Venezia Giulia 307.621: +63casi (ieri +687)

Abruzzo 262.131: + 1.135 casi (ieri +1.293)

Calabria x212.804: + 1.136casi (ieri +1.582)

P. A. Bolzano 187.528: +559 casi (ieri +477)

Umbria 183.194:+ 729 casi (ieri +876)

Sardegna 174.527: + 1.091 casi (ieri +1.223)

P. A. Trento 138.648: + 279 casi (ieri +272)

Basilicata82.496: +491 casi (ieri +496)

Molise 38.578: +280 casi (ieri +233)

Valle d’Aosta 31.370: +26 casi (ieri +42)

VACCINAZIONE CORONAVIRUS

La Regione Abruzzo riporta che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto già segnalato da altra Regione.

La Regione Campania dichiara che 5 decessi registrati oggi risalgono ad un periodo compreso tra il 25/01 e il 23/02 2022.

La Regione Emilia-Romagna riporta che è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.

La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 8 a seguito di 3 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo e a seguito di 5 test positivi rimossi dopo revisione dei casi; segnala inoltre che nei dati relativi agli ospedalizzati in Terapia Intensiva e Area Medica sono conteggiati tutti i pazienti risultati positivi a SARS-CoV2 ricoverati sia per Covid-19 che per altra patologia.

Mascherine in spazi aperti 2

La Regione Lazio riporta che dei decessi comunicati in data odierna, 9 sono riferibili alla settimana 14-20/02/2022.

La Regione Sicilia dichiara che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire a i giorni: N. 1 IL 26/02/2022 - N. 11 IL 25/02/2022 - N. 9 IL 24/02/2022 - N. 2 IL 23/02/2022 - N. 2 IL 22/02/2022 - N. 1 IL 04/02/2022 - N. 1 IL 03/02/2022 - N. 1 IL 20/01/2022 - N. 1 IL 16/01/2022; inoltre dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 995 sono relativi a giorni precedenti al 25/02/2022. La Regione Umbria fa presente che 4 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 4 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina