È ARRIVATO IL BOLLETTINO - OGGI 2.079 NUOVI CASI E 88 MORTI (IERI ERANO 77) – I TAMPONI EFFETTUATI SONO STATI 205.335. IL TASSO DI POSITIVITÀ PER IL SECONDO GIORNO RESTA FERMO ALL’1% - IN TOTALE, LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO 40,1 MILIONI, CON 13,5 MILIONI (24,99% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)

Paola Caruso per "www.corriere.it"

Sono 2.079 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +2.199, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.239.868 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 88 (ieri sono stati +77), per un totale di 126.855 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.943.704 e 7.616 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +8.912). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 169.309, pari a -5.626* rispetto a ieri (-6.791 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 205.335, ovvero 13.403 in meno rispetto a ieri quando erano stati 218.738. Mentre il tasso di positività è 1% (l’approssimazione di 0,101%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, 1 è risultato positivo; identico a ieri quando era 1%. Qui la mappa del contagio in Italia.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. In genere, il giovedì la curva tocca il punto massimo della sua altalena, come è successo sempre nelle scorse settimane. Oggi questo non accede: ecco che scende in anticipo.

Una controtendenza che è una buona notizia. Non si può fare un confronto con lo stesso giorno della scorsa settimana perché il 3 giugno la curva ha subìto una flessione per effetto di pochi tamponi (quelli analizzati il festivo del 2 giugno). Il trend continua ad essere in discesa, come evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sui dati settimanali (2-8 giugno): -31,8% i nuovi casi rispetto alla settimana prima, -30,4% i decessi, -24,3% i ricoveri e -30,4% le terapie intensive.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 40,1 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 13,5 milioni (24,99% della popolazione over 12). Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

