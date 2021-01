ALLARME ROSSO A PALAZZO CHIGI! AL TERMINE DEL PRIMO GIRO DI CONSULTAZIONI PARE CHE MATTARELLA VOGLIA AFFIDARE AL PRESIDENTE DELLA CAMERA ROBERTO FICO UN MANDATO ESPLORATIVO. UNA MOSSA GENIALE DEL COLLE CHE SIGNIFICHEREBBE LA FINE DEI GIOCHI PER GIUSEPPE CONTE PERCHÉ QUANDO IL DEPUTATO GRILLINO TORNERÀ A MANI VUOTE, ''NON C’È CONVERGENZA NÉ I NUMERI PER UN CONTE TER'', MATTARELLA AVRÀ MANI LIBERE PER IL PIANO B - B COME BERLUSCONI. CON FORZA ITALIA BENDISPOSTA A UNA "MAGGIORANZA URSULA", IL COLLE POTREBBE PROPORRE UNO "SCHEMA CIAMPI": UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ALTISSIMO PROFILO, COME L'EX PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, MARTA CARTABIA (MA SI FA ANCHE IL NOME DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA FARNESINA ELISABETTA BELLONI) CON UN SUPER MINISTRO DELL’ECONOMIA (DRAGHI O PANETTA) CON UN ESECUTIVO POLITICO