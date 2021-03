A SCHIFIU FINI’! “C’È STATA L'ULTIMA PUNTATA DI MONTALBANO: QUINDI I FRATELLI ZINGARETTI SONO USCITI DI SCENA INSIEME" - IL COMMISSARIO MOLLA LA FIDANZATA LIVIA AL TELEFONO, LE FAN IN RIVOLTA: “NON CI SI PUÒ FIDARE DI NESSUNO. NEANCHE DI LUI. LO AMAVAMO. INVECE E’ UN CODARDO” – “IL MODO MIGLIORE PER CELEBRARE LA FESTA DELLA DONNA? ASSISTERE ALL'ULTIMO EPISODIO DI MONTALBANO IN CUI LIVIA, DOPO 20 ANNI, VIENE PIANTATA PER TELEFONO PER UNA DI 25 ANNI DI MENO CONOSCIUTA DUE GIORNI PRIMA”