È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 7.230 NUOVI CASI E 27 MORTI: SFONDATA DUNQUE QUOTA 7 MILA POSITIVI IN 24 ORE, COME IL 14 MAGGIO - RALLENTA L’INCREMENTO DEI CASI SETTIMANALI: +20% NEL PERIODO 28 LUGLIO-3 AGOSTO RISPETTO AI 7 GIORNI PRIMA (L'AUMENTO PRECEDENTE ERA STATO +64%) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 70,3 MILIONI, I CITTADINI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE SONO PIÙ DI 33,6 MILIONI (62,23% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)

Paola Caruso per www.corriere.it

IL BOLLETTINO DEL 5 AGOSTO

Sono 7.230 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 6.596). Sale così ad almeno 4.377.188 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 27 (ieri sono stati 21), per un totale di 128.163 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.147.979 e 3.371 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 3.565). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 101.046, pari a 3.826 in più rispetto a ieri (+3.004 il giorno prima). Oggi, il totale degli attuali positivi – che crescono da 20 giorni consecutivi — supera quota 100 mila, riportando il dato indietro al 16 giugno, l’ultimo giorno in cui ci sono stati così tanti cittadini infettati.

TAMPONE FAI DA TE 4

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, oltre la soglia di 7 mila, come il 14 maggio (quando però la curva era in discesa). Un paragone più corretto è con il momento in cui la curva era in salita, ossia l’autunno: il dato è simile a quello registrato il 14 ottobre ( +7.332 casi) ma con la metà dei decessi (quel giorno sono stati 43 i morti).

Siamo vicini al «picco settimanale della curva» che dovrebbe verificarsi domani. Il trend rimane in salita, come mostra il confronto con lo scorso giovedì (29 luglio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +6.171 casi con un tasso di positività del 2,7%: oggi ci sono più nuove infezioni del 29 luglio.

terapie intensive

Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, rallenta l’incremento dei casi settimanali: +20% i nuovi positivi nell’ultima settimana (28 luglio - 3 agosto) rispetto alla settimana prima (l’incremento precedente era stato +64%). Nonostante questo, continuano a salire i ricoverati in area medica (+36,3%) e nelle terapie intensive (+36,5%): i numeri assoluti rimangono bassi, ma con rilevanti differenze regionali di saturazione dei posti letto.

ventilatori terapie intensive

Invece, restano stabili i decessi: 120 le vittime nell’arco di sette giorni, contro le 111 della settimana prima (+8,1%), con una media di 17 morti al giorno rispetto ai 16 della settimana precedente.

A livello globale sono stati superati i 200 milioni di casi nel mondo.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 70,3 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 33,6 milioni (62,23% della popolazione over 12).