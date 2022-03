È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 30.710 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 59.555) E 95 MORTI (IERI 82), CON 211.535 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE AL 14,5% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 315 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 23 IN PIÙ RISPETTO A IERI…

Da www.corriere.it

bollettino 28 marzo 2022

Sono 30.710 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 59.555). Sale, così, ad almeno 14.396.283 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 95 (ieri 82), per un totale di 158.877 vittime da febbraio 2020.

Dal primo aprile restano invariate le regole sulla quarantena dei positivi e dei «contatti stretti», ovvero l’obbligo di attendere i 7 giorni (o 10 giorni per i non vaccinati o per chi non ha la terza dose o ha fatto la seconda dose da più di 120 giorni) per chi è positivo (qui la spiegazione sulle nuove regole e quelle che restano immutate).

tamponi

Il tasso di positività e lo scenario nazionale

Sono 211.535 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute (ieri 504.185). Il tasso di positività scende al 14,5% (ieri 15,5%).

La situazione sanitaria

ospedali covid 4

Sono 1.254.056 le persone attualmente positive al Covid, con un decremento di 8.835 nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono 12.983.350, con un incremento di 40.300 rispetto a ieri. Sono, infine, 487 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 23 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.496, ovvero 315 in più rispetto a ieri.

vaccino

La campagna di vaccinazione

Sono 135.781.855 le dosi di vaccino somministrate finora in Italia. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 48.497.936 pari all’89,79% della popolazione over 12. È quanto emerge dal bollettino sull’andamento della campagna di vaccinazione. Sono state 38.710.268 le dosi addizionali/richiamo («booster») somministrate, l’84,37% della popolazione potenzialmente oggetto che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi.

vaccino 3

Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono 49.344.692 persone (91,36% degli over 12). Per quanto riguarda la platea 5-11 anni, il totale con almeno una dose ammonta a 1.374.097 (37,58%), mentre hanno ultimato il ciclo vaccinale in 1.232.987 (33,72%). Sembra tramontata l’ipotesi di una quarta dose con i vaccini attuali.