È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 31.885 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 39.474) E 48 MORTI (IERI 73), CON 195.439 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE A L 16,3% - I POSTI OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI SALGONO DI 19 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 6 IN PIÙ DI IERI - EMA HA AVVIATO GLI STUDI PER UNA VERSIONE AGGIORNATA DEL VACCINO ANTI-COVID: "L’OBIETTIVO È DI…"

Silvia Morosi per www.corriere.it

bollettino 15 giugno 2022

Sono 31.885 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 39.474, mentre mercoledì scorso sono stati 22.361). Sale così ad almeno 17.736.696 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 48 (ieri 73), per un totale di 167.553 vittime da febbraio 2020 *.

La situazione sanitaria

Dal punto di vista dei ricoveri ospedalieri, sono 4.407 i positivi attualmente nei reparti ordinari (25 in più di ieri), dei quali 189 in terapia intensiva (6 in più di ieri).

ospedali covid 10

Torna a salire - seppure di solo tre unità - il dato delle persone attualmente positive che sono 603.885, dunque tre in più nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di casi di oggi è la Lombardia con 4.672 contagi, seguita da Lazio (+3.530), Veneto (+3.286), Campania (+2.876), Sicilia (+2.734) ed Emilia-Romagna (+2.674).

Il tasso di positività

tamponi

Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 195.439 tamponi con il tasso di positività al 16,3%, in calo rispetto al 17,3% di ieri.

La vaccinazione in Italia

Sono 138.009.106 le dosi di vaccino somministrate in Italia, pari al 97,3% delle 141.898.564 consegnate. Il dato è del report dedicato del ministero della Salute aggiornato alle 6.16 di oggi. Per quanto concerne la platea degli over 12, con almeno una dose è il 91,49% della popolazione, pari a 49.399.132 dosi somministrate, mentre il ciclo vaccinale completo riguarda il 90,09% della popolazione (con 48.643.365 dosi somministrate). La dose addizionale/richiamo («booster») riguarda l’83,17% della popolazione (39.677.017 dosi somministrate).

vaccino covid

La seconda dose «booster» è stata fatta dal 38,25% degli immunocompromessi (302.685 dosi somministrate) e dal 18,14% degli altri potenziali destinatari (802.311 dosi somministrate). Per quanto riguarda la platea 5-11 anni, con almeno una dose è il 38,14% della popolazione (1.394.473 dosi somministrate), mentre il ciclo vaccinale completo riguarda il 34,77% della popolazione (1.271.132 dosi somministrate).

vaccino

Ema avvia revisione vaccino Pfizer adattato a varianti

Intanto l’Agenzia europea del farmaco Ema ha avviato una revisione continua per valutare una versione del vaccino anti-Covid Comirnaty di Pfizer-BioNTech adattata in modo da fornire una migliore protezione contro una o più varianti specifiche di Sars-CoV-2, in era Omicron. «L’obiettivo è avere i nuovi vaccini adattati alle varianti del virus SarsCoV2 pronti per settembre», ha affermato Romina Quercia, senior medical director-Global Lead Covid-19 mRNA Vaccines dell’azienda farmaceutica Pfizer.

I dati regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia : +4.672 casi (ieri +6.204)

Veneto: +3.286 casi (ieri +3.706)

Campania : +2.876 casi (ieri +3.833)

Lazio: +3.530 casi (ieri +4.939)

Emilia-Romagna: +2.674 casi (ieri +1.737)

Piemonte: +1.581 casi (ieri +1.992)

Sicilia: + 3.675 casi (ieri +3.675)

Toscana: +1.739 casi (ieri +2.181)

Puglia: +2.018 casi (ieri +3.004)

Marche: + 692 casi (ieri +914)

Liguria: +863 casi (ieri +1.008)

Abruzzo: +694 casi (ieri +920)

Friuli-Venezia Giulia: +763 casi (ieri +864)

Calabria: + 866 casi (ieri +1.019)

Sardegna: + 1.316 casi (ieri +1.740)

Umbria: +608 casi (ieri +596)

P. A. Bolzano: +310 casi (ieri +389)

P. A. Trento: +240 casi (ieri +267)

Basilicata: +233 casi (ieri +305)

Molise: +146 casi (ieri +130)

Valle d’Aosta: +44 casi (ieri +51)