È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 46.631 NUOVI CASI (IERI 17.981) E 233 MORTI (IERI 207), CON 530.858 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALL'8,8% - I POSTI LETTO NEI REPARTI ORDINARI COVID SCENDONO DI 395 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 6 IN MENO DI IERI…

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 1 marzo 2022

Sono 46.631 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 17.981). Sale così ad almeno 12.829.972 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 233 (ieri 207), per un totale di 155.000vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 11.601.742 e 73.607 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 40.415). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.073.230, pari a -26.704 rispetto a ieri (-22.344 il giorno prima).

tamponi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 530.858, ovvero 332.345 in più rispetto a ieri quando erano stati 198.513. Il tasso di positività scende all’8,8% (l’approssimazione di 8,78%); ieri era 9%.

CODE PER FARE IL TAMPONE

La curva sale dopo aver toccato il «suo punto minimo» nella giornata di lunedì, per effetto di un maggior numero di tamponi. Oggi dovrebbe essere al «picco settimanale» del suo andamento altalenante. La tendenza resta in discesa, come mostra il confronto con lo scorso martedì (22 febbraio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +60.029 casi con un tasso del 9,9%: oggi infatti ci sono meno nuove infezioni di quel giorno — lo scarto è di oltre 13 mila in meno — con una percentuale più bassa (8,8% contro 9,9%).

ospedali covid 10

Il sistema sanitario

Prosegue la diminuizione delle degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -395 (ieri -17), per un totale di 10.456 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -6 (ieri -19) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 708, con 74 ingressi in rianimazione (ieri 39).

ospedali covid 9

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 2.338.306: +5.746 casi (ieri +1.388)

Veneto 1.334.054: +4.447 casi (ieri +1.253)

Campania 1.210.229: +4.275 casi (ieri +1.380)

Emilia-Romagna 1.187.668: +1.495 casi (ieri +1.521)

Lazio 1.079.223: +4.543 casi (ieri +2.324)

Piemonte 980.015: +2.099 casi (ieri +1.342)

Toscana 858.942: +2.918 casi (ieri +1.008)

Sicilia 791.552: +4.762 casi (ieri +1.606)

Puglia 738.545: +4.316 casi (ieri +1.537)

Liguria 346.209: +1.309 casi (ieri +365)

Marche 328.979: +1.904 casi (ieri +579)

Friuli Venezia Giulia 308.882: +709 casi (ieri +186)

Abruzzo 264.762: +1.414 casi (ieri +459)

Calabria 217.806: +2.292 casi (ieri +1.613)

P. A. Bolzano 188.641: +614 casi (ieri +194)

Umbria 185.133: +961 casi (ieri +311)

Sardegna 177.167: +1.480 casi (ieri +385)

P. A. Trento 139.344: +370 casi (ieri +111)

Basilicata 83.827: +695 casi (ieri +239)

Molise 39.226: +230 casi (ieri +140)

Valle d’Aosta 31.462: +52 casi (ieri +40)