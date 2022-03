10 mar 2022 18:03

È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 54.230 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 48.483) E 136 MORTI (IERI 156) CON 453.341 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE AL 12% - I POSTI LETTO NEI REPARTI ORDINARI COVID SCENDONO DI 161 UNITÀ E QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 18 IN MENO DI IERI - IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE, PIERPAOLO SILERI: "NON DOBBIAMO ALLARMARCI, LA VARIANTE OMICRON CIRCOLA ANCORA, INSIEME ALLE SUE SOTTOVARIANTI, MA NON C’È UN MAGGIOR RISCHIO CLINICO…"