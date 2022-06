È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 83.274 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 94.165) E 59 MORTI (IERI 60), CON 296.030 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE AL 28,1% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI SALGONO DI 338 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 13 IN PIÙ DI IERI - L’ITALIA SI COLORA DI NUOVO DI "ROSSO SCURO", LA FASCIA DI MAGGIORE RISCHIO NELLA MAPPA DELL’ECDC…

Continua a salire la curva epidemica in Italia. Sono 83.274 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, contro i 94.165 di ieri, ma soprattutto i 56.166 di giovedì scorso, con un aumento su base settimanale del 48%. Sale così ad almeno 18.523.111 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 59 (ieri 60), per un totale di 168.353 vittime da febbraio 2020 ***.

La situazione sanitaria

In aumento le ospedalizzazioni: 13 in più le terapie intensive (ieri +11), che diventano così 261 in tutto con i 43 ingressi del giorno. E 338 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +219) per un totale di 6.592. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 12.082, davanti a Campania (+9.946), Veneto (+8.557), Lazio (+7.756) e Sicilia (+6.723). I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 34.599 (ieri 33.632). per un totale che sale a 17.469.969. Gli attualmente positivi sono 49.576 in più (ieri +61.763) per un totale che sale a 884.789. Di questi, 877.936 sono in isolamento domiciliare.

Il tasso di positività

I tamponi processati sono 296.030 (ieri 357.210) con un tasso di positività che cresce ancora, passando dal 26,4 al 28,1%, mai così alto.

La mappa dell’Ecdc

L’Italia si colora di nuovo di «rosso scuro», la fascia di maggiore rischio nella mappa dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Secondo l’ultimo aggiornamento, pubblicato oggi, tutta la Penisola è rosso scuro, compresi Piemonte, Valle d’Aosta e Trentino, che la scorsa settimana erano nella fascia di rischio inferiore («rosso»). Anche il resto d’Europa tende a scurirsi, segno della ripresa della circolazione del Covid-19.

Gimbe: impennata di nuovi casi, +50,4% in una settimana

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 22-28 giugno 2022, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (384.093 vs. 255.442, pari a +50,4%) e decessi (392 vs. 337, pari a +16,3%, di cui 43 riferiti a periodi precedenti). Crescono anche i casi attualmente positivi (773.450 vs. 599.930, +173.520, pari a +28,9%), le persone in isolamento domiciliare (767.178 vs. 594.921, +172.257, pari a +29%), i ricoveri con sintomi (6.035 vs. 4.803, +1.232, pari a +25,7%) e le terapie intensive (237 vs. 206, +31, pari a +15%). Ci sono, poi, ancora 6,85 milioni di cittadini non vaccinati sopra i 5 anni, di cui 2,8 milioni di guariti protetti solo temporaneamente.

I dati Agenas

L'aumento dei contagi si riflette sul fronte ospedaliero, facendo registrare un nuovo aumento settimanale del 25,7% dei ricoveri in area medica e del 15% in terapia intensiva. Ma a crescere, del 16,3%, sono anche i decessi. Inoltre, sale di un punto nell'arco di 24 ore in Italia, tornando al 10%, la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri di area medica (o non critica), occupati da pazienti con Covid, toccando il 24% in Umbria. È ferma invece al 3% l'occupazione dei posti in terapia intensiva, percentuale ampiamente sotto il livello d'allerta. Entrambi i parametri, a livello nazionale, registravano il 3% esattamente un anno fa, come mostrano i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 29 giugno 2022, pubblicati oggi.

Nel dettaglio, in base al monitoraggio giornaliero Agenas, l'occupazione dei posti nelle terapie intensive da parte di pazienti con Covid, cresce in 4 regioni: Calabria (4%), Marche (2%), Puglia (3%) e Sicilia (4%); mentre cala in 5: Campania (4%), Friuli-Venezia Giulia (4%), Pa Bolzano (1%), Sardegna (3%), Veneto (2%). È invece stabile in 10 regioni o province autonome: Abruzzo (al 3%), Basilicata (1%), Emilia Romagna (3%), Lazio (5%), Liguria (1%), Lombardia (1%), Molise (3%), Piemonte (2%), Toscana (2%), Umbria (1%). In Pa Trento (0%) e Valle d'Aosta (0%) la variazione non è disponibile.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia : +12.082 casi (ieri + 25.132: sui numeri pesava il «riallineamento» sul bollettino di martedì, i cui dati risultavano incompleti)

Veneto: +8.557 casi (ieri +9.792)

Campania : +9.946 casi (ieri +10.602)

Lazio: +7.556 casi (ieri +11.171 )

Emilia-Romagna: +6.384 casi (ieri +4.352)

Piemonte: +4.563 casi (ieri +5.861)

Sicilia: +6.723 casi (ieri +6.396)

Toscana: +5.068 casi (ieri +6.317)

Puglia: +5.314 casi (ieri +7.387)

Marche: +2.177 casi (ieri +2.445)

Liguria: +1.860 casi (ieri +2.498)

Abruzzo: +2.309 casi (ieri +2.384)

Friuli-Venezia Giulia: +1.928 casi (ieri +2.044)

Calabria: +1.990 casi (ieri +2.348)

Sardegna: +2.733 casi (ieri +3.566)

Umbria: +1.560 casi (ieri +1.462)

P. A. Bolzano: +630 casi (ieri +805)

P. A. Trento: +565 casi (ieri +633)

Basilicata: +693 casi (ieri +703)

Molise: +345 casi (ieri +321)

Valle d’Aosta: +91 casi (ieri +93)