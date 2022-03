È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - VA BENE LA GUERRA, MA QUI I CONTAGI CONTINUANO A SALIRE E FORSE È PRESTO PER RILASSARSI! - OGGI 85.288 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 28.900) E 180 MORTI (IERI 129), CON 587.015 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE CRESCE AL 14,5% - I POSTI LETTO NEI REPARTI ORDINARI SALGONO DI 5 UNITÀ MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 16 IN MENO DI IERI…

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 15 marzo 2022

Sono 85.288 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 28.900). Sale così ad almeno 13.489.319 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 180 (ieri 129), per un totale di 157.177 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 12.296.018 e 53.349 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 25.834). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.036.124, pari a +32.885 rispetto a ieri (+3.735 il giorno prima).

tamponi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 587.015, ovvero 382.138 in più rispetto a ieri quando erano stati 204.877. Il tasso di positività sale al 14,5% (l’approssimazione di 14,53%); ieri era 14,1%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva dovrebbe essere oggi al «picco settimanale» della sua altalena. La tendenza è in salita e lo si vede dal confronto con lo scorso martedì (7 marzo), quando sono stati registrati +60.191 casi con un tasso dell’11,3%: oggi, infatti, ci sono più nuove infezioni di quel giorno, con un percentuale superiore (14,5% contro 11,3%). Lo scarto è di oltre 25 mila nuovi casi in più e guardando il grafico l’impennata odierna è evidente.

curva contagi 15 marzo 2022

Come ricordato nei giorni scorsi, anche un anno fa, nel mese di marzo del 2021, c’era stato un incremento dei contagi dopo la seconda ondata (di ottobre 2020-gennaio 2021), ma già nell’aprile del 2021 lo scenario stava migliorando. C’è però da precisare una cosa sui dati di oggi: in genere quando si fanno più tamponi il rapporto di casi su test tende ad abbassarsi, mentre il fatto che adesso con oltre 500 mila analisi questo non succeda (la percentuale è più alta di ieri) non sembra un buon segnale.

terapia intensiva covid

Il sistema sanitario

Aumentano di poco le degenze ordinarie e diminuiscono quelle in rianimazione. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +5 (ieri +228), per un totale di 8.473 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -16 (ieri +2) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 502, con 51 ingressi in rianimazione (ieri 32).

terapia intensiva covid 1

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 2.407.160: +9.540 casi (ieri +2.336)

Veneto 1.389.473: +7.313 casi (ieri +1.750)

Campania 1.273.116: +9.179 casi (ieri +2.806)

Emilia-Romagna 1.219.922: +2.279 casi (ieri +2.002)

Lazio 1.151.409: +10.562 casi (ieri +3.739)

Piemonte 1.006.674: +3.206 casi (ieri +1.892)

Toscana 904.984: +6.574 casi (ieri +1.769)

Sicilia 867.374: +6.099 casi (ieri +2.516)

Puglia 798.870: +8.211 casi (ieri +3.346)

Liguria 361.583: +2.019 casi (ieri +517)

Marche 351.836: +3.271 casi (ieri +906)

Friuli Venezia Giulia 317.749: +1.225 casi (ieri +245)

Abruzzo 281.689: +2.345 casi (ieri +687)

Calabria 248.689: +4.547 casi (ieri +1.547)

Umbria 204.484: +2.746 casi (ieri +795)

Sardegna 198.145: +3.050 casi (ieri +1.020)

P. A. Bolzano 196.378: +1.115 casi (ieri +305)

P. A. Trento 143.286: +482 casi (ieri +113)

Basilicata 91.824: +1.148 casi (ieri +385)

Molise 43.020: +276 casi (ieri +219)

Valle d’Aosta 31.654: +101 casi (ieri +5)