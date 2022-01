31 gen 2022 18:01

È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 57.715 (IERI 104.065) NUOVI CASI E 349 MORTI (IERI 235), CON 478.314 TAMPONI EFFETTUATI (IERI 818.169) E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 12,1% - AUMENTANO LE DEGENZE IN AREA MEDICA MENTRE SCENDONO QUELLE IN RIANIMAZIONE: I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI SONO 296 PIÙ DI IERI, MENTRE I POSTI LETTO ATTUALMENTE OCCUPATI IN TERAPIA INTENSIVA SONO DIMINUITI DI 9 UNITÀ…