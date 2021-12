IN ARRIVO UNA SCIABOLATA ARTICA! DA DOMANI GIU' LE TEMPERATURE, ANCHE LA PROSSIMA SETTIMANA PIOGGIA E FREDDO - L'8 DICEMBRE UNA FORTE PERTURBAZIONE COLLEGATA A UN CICLONE IN DISCESA DALL'ATLANTICO DARA' IL VIA AD UNA FASE MOLTO INSTABILE E...

Da ilmeteo.it

Settimana 6-11 dicembre

Ci attende un'altra settimana assai movimentata sul fronte meteo in quanto l'Italia sarà avvolta da una serie di vortici pronti a dispensare maltempo, freddo e persino la neve in Valpadana.

Prepariamoci dunque ad una parentesi prettamente invernale che sarà ben evidente già da lunedì 6 dicembre quando le eredità del brutto tempo sopraggiunto nello scorso weekend le troveremo a carico delle regioni meridionali e di quelle del medio Adriatico. Su queste zone sarà d'obbligo l'ombrello, ma un occhio di riguardo andrà anche ai settori appenninici specie quelli centrali dove la neve potrà cadere localmente a bassa quota e mediamente intorno ai 500/600m.

Andranno meglio invece le cose altrove dove a fare notizia sarà il freddo, o addirittura il gelo. Le correnti artiche in arrivo sul nostro Paese infatti, contribuiranno a provocare un deciso crollo dei termometri. Di notte e in prima mattina le colonnine di mercurio scenderanno anche sotto lo zero su molti tratti della Valpadana e nelle aree più interne specie tra Toscana e Umbria.

In seguito, dopo un martedì 7 con residua instabilità sulle regioni del Sud e in Sicilia, si confermano importanti novità per mercoledì 8 dicembre, festa dell'Immacolata. Secondo gli ultimi aggiornamenti una forte perturbazione collegata a un freddo ciclone in discesa dall'Atlantico darà il via ad una fase molto instabile con precipitazioni a partire dal Centro-Nord.

Date le temperature molto fredde che interesseranno l'Italia, ci aspettiamo nevicate fino in pianura al Nord Ovest: possibili fiocchi di neve quindi in città come Cuneo, Torino, Milano, Bergamo e Piacenza con accumuli compresi tra 5 e 10 cm entro la fine dell'evento. Nel contempo la perturbazione si estenderà alle regioni tirreniche portando forti rovesci temporaleschi.

Infine, tra giovedì 9 e venerdì 10 si formerà un altro vortice ciclonico sul mar Tirreno che dispenserà ancora maltempo diffuso a carico soprattutto delle regioni centro-meridionali destinato a condizionare negativamente, se tutto verrà confermato, anche gran parte del weekend.