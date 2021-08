GLI ARTISTI DELLA TRUFFA HANNO SACCHEGGIATO GLI AIUTI COVID DISTRIBUITI DAGLI STATI UNITI: SI SONO ACCAPPARRATI ALMENO 87 MILIONI DI DOLLARI - USANDO DATI FISCALI COMPRATI NEL DARK WEB, HANNO INONDATO GLI STATI DI RICHIESTE DI DISOCCUPAZIONE E DI AIUTI ECONOMICI A NOME DI IGNARI AMERICANI - TRA I PIU' ATTIVI I MAFIOSI RUSSI, HACKER CINESI E FUNZIONARI DEL GOVERNO NIGERIANO CHE...

Dagotraduzione dalla Nbc

A giugno, l'FBI ha ottenuto un mandato per dare la caccia agli account Google di Abedemi Rufai, un funzionario del governo statale nigeriano. In una dichiarazione giurata, l’Fbi ha raccontato quello che ha scoperto, cioè una massiccia frode informatica al governo degli Stati Uniti: dopo aver rubato le informazioni fiscali e bancarie degli americani, Rufai ha infatti inviato dozzine di false richieste di disoccupazione in sette stati, ricevendone in cambio 350 mila dollari.

Secondo gli atti del tribunale, Rufai è stato arrestato a maggio all'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York mentre si preparava a tornare in Nigeria. È detenuto senza cauzione nello stato di Washington, dove si è dichiarato non colpevole di cinque capi di imputazione per frode telematica.

Il caso di Rufai offre una piccola finestra su quella che secondo le forze dell'ordine e gli esperti privati è la più grande frode mai perpetrata contro gli Stati Uniti, e una parte significativa è stata condotta da stranieri.

Funzionari ed esperti sostengono che mafiosi russi, hacker cinesi e truffatori nigeriani hanno usato identità rubate per depredare decine di miliardi di dollari in benefici Covid, trasferendoli poi nei loro paesi. E sta ancora accadendo.

Tra gli obiettivi ci sono i programmi di disoccupazione. Il governo federale non può dire con certezza quanto degli oltre 900 miliardi di dollari di sussidi di disoccupazione legati alla pandemia siano stati rubati, ma stime credibili vanno dagli 87 milioni ai 400 miliardi di dollari, almeno la metà dei quali è andata a criminali stranieri, affermano le forze dell'ordine.

«Questo è forse la più grande frode mai organizzata», ha detto il ricercatore di sicurezza Armen Najarian della ditta RSA, che ha rintracciato un giro di nigeriani che presumibilmente hanno sottratto milioni di dollari a più di una dozzina di stati. Jeremy Sheridan, che dirige l'ufficio investigativo dei servizi segreti, lo ha definito «il più grande schema di frode che abbia mai incontrato».

«A causa del volume e del ritmo con cui questi fondi sono stati resi disponibili e molti dei requisiti che sono stati revocati per rilasciarli, i criminali hanno colto questa opportunità e hanno avuto molto, molto successo - e continuano ad avere successo», ha detto. .

Mentre l'enorme portata delle frodi contro il Covid è stata chiara da tempo, scarsa attenzione è stata prestata al ruolo dei gruppi criminali stranieri organizzati, che spostano il denaro dei contribuenti all'estero attraverso schemi di riciclaggio che coinvolgono app di pagamento e "money muli".

«È come lasciare che la gente entri a Fort Knox e prenda l'oro, e nessuno ti ha nemmeno fatto qualche domanda», ha detto Blake Hall, CEO di ID.me, che ha contratti con 27 stati per verificare le identità.

Funzionari e analisti affermano che sia i truffatori nazionali che quelli stranieri hanno approfittato di un sistema già debole di verifica della disoccupazione mantenuto dagli stati, che è stato segnalato per anni dai federali. In aggiunta alla vulnerabilità, gli stati hanno reso più facile richiedere i benefici di Covid online durante la pandemia e i funzionari hanno sentito la pressione e hanno accelerato l'elaborazione. Il governo federale ha anche lanciato nuovi bonus per gli appaltatori e i lavoratori autonomi, senza che ci fosse la verifica del datore di lavoro.

In quell'ambiente, i truffatori erano facilmente in grado di impersonare americani disoccupati usando le informazioni raccolte e vendute sul dark web. I dati - date di nascita, numeri di previdenza sociale, indirizzi e altre informazioni private - si sono accumulati online per anni attraverso enormi violazioni dei dati, inclusi hack di Yahoo, LinkedIn, Facebook, Marriott ed Experian.

A casa, i detenuti e le bande della droga sono entrati in azione. Ma gli esperti dicono che gli sforzi meglio organizzati sono venuti dall'estero, con criminali provenienti da quasi tutti i paesi che si sono lanciati per rubare su scala industriale.

«Lo chiamano letteralmente soldi facili», ha detto Ronnie Tokazowski, un ricercatore senior che ha monitorato le comunicazioni del dark web con le le bande fraudolente dell'Africa occidentale.

In alcuni casi, i gruppi criminali organizzati all'estero hanno inondato i sistemi di disoccupazione statali con false affermazioni, travolgendo i software per computer antiquati con attacchi che hanno sottratto milioni di dollari. In diverse occasioni, gli stati hanno dovuto sospendere i pagamenti dei sussidi mentre cercavano di capire cosa fosse reale e cosa no.

«Si tratta sicuramente di un attacco economico agli Stati Uniti», ha affermato il vicedirettore dell'FBI Jay Greenberg, che sta indagando sui casi come parte della task force sulle frodi Covid del Dipartimento di Giustizia. «Mancheranno decine di miliardi di dollari. ... È una quantità significativa di denaro che è andata all'estero».

Nell'ambito del programma Pandemic Unemployment Assistance per lavoratori autonomi e appaltatori, le persone possono richiedere un ristoro retroattivo, rivendicando mesi di disoccupazione senza alcuna verifica sul datore di lavoro. Hall ha spiegato che in alcuni casi sono stati emessi assegni o carte di debito del valore di 20mila dollari.

«La criminalità organizzata non ha mai avuto l'opportunità di convertire l'identità di un americano in 20.000 dollari, e questo è diventato il loro Super Bowl», ha detto. «Questi stati non erano attrezzati per fare la verifica dell'identità, certamente non la verifica dell'identità a distanza. E nei primi mesi e ancora oggi, la criminalità organizzata ha appena fatto di questi stati un obiettivo».

Sheridan, la cui competenza al Secret Service include crimini finanziari, ha sottolineato che le somme rubate superano di gran lunga il costo annuale del ransomware, che si stimi costi all'economia 20 miliardi di dollari l'anno, e che ha attirato l'attenzione dei media.

«Questi gruppi che traggono così tanto profitto da questo tipo di schemi, si impegnano in una serie di altri crimini», ha detto. «Traffico di droga, crimini contro i bambini, frodi informatiche più sofisticate. E questo denaro è fondamentalmente un investimento per condurre operazioni criminali più estese ... alcune delle quali includono crimini che comprometteranno la sicurezza nazionale».

Quando gli stati si sono accorti della criminalità, il rubinetto del denaro sgorgava da mesi. «Nessuno ha davvero capito quanto fosse grande il problema fino a quando non si è manifestato», ha affermato Najarian, il ricercatore di sicurezza RSA. «Abbiamo tutti accettato che ci fossero frodi in atto, frodi organizzate e frodi locali. Ma quello di cui non ci rendevamo conto... era che la frode organizzata era molto aggressiva e molto efficiente e spostava somme di denaro molto, molto grandi all'estero».

Il sito di giornalismo investigativo ProPublica ha calcolato il mese scorso che da marzo a dicembre 2020 il numero di richieste di sussidio di disoccupazione ha raggiunto circa i due terzi della forza lavoro del paese, ma il tasso di disoccupazione effettivo era del 23%. Sebbene alcune persone perdano il lavoro più di una volta in un dato anno, questo da solo non spiega l'enorme differenza tra i due numeri.

Il furto continua. Il Maryland, ad esempio, a giugno ha rilevato più di mezzo milione di richieste di disoccupazione potenzialmente fraudolente solo negli ultimi due mesi. La maggior parte dei tentativi è stata bloccata, ma gli esperti affermano che a livello nazionale molti attacchi stanno ancora andando avanti.

L'amministrazione Biden ha riconosciuto il problema e ne ha dato la colpa all'amministrazione Trump. «Forse non esiste alcun problema di supervisione ereditato dalla mia amministrazione che sia grave quanto lo sfruttamento dei programmi di soccorso da parte di organizzazioni criminali che utilizzano identità rubate per sottrarre benefici al governo», ha dichiarato il presidente Usa in a maggio, quando il governo ha annunciato che il Dipartimento di Giustizia avrebbe dedicate forze solo a questo.

Insieme alle enormi perdite inflitte al Tesoro degli Stati Uniti, i criminali hanno ferito anche decine di migliaia di persone, molte delle quali hanno subito ritardi nell'ottenere benefici tanto necessari.