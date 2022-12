ASCENDENTE BRANKO – LE PREVISIONI 2023 DEL RE DEGLI ASTROLOGI PER IL SEGNO DELLA VERGINE: "L'ANNO VI ACCOGLIE CON UNA MAGNIFICA LUNA CHE VI PARLA DI AMPI ORIZZONTI, LUOGHI LONTANI, ESTERO. QUESTO SETTORE È MOLTO FORTE NEL VOSTRO 2023, È UNA FRECCIA DI LUCE CHE IL CIELO DISEGNA NEL VOSTRO OROSCOPO DELL'ANNO. DOVETE PROGRAMMARE IL FUTURO TENENDO CONTO DI QUESTA PROSPETTIVA: RICORDATE CHE URANO IL RIVOLUZIONARIO È E RIMARRÀ A LUNGO IL VOSTRO GRANDE SPONSOR" - LE AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO…

LE PREVISIONI DI BRANKO PER IL 2023 – VERGINE

Da “Chi”

GENNAIO

Il mese vi accoglie con una magnifica Luna che vi parla di ampi orizzonti, luoghi lontani, estero. Questo settore è molto forte nel vostro 2023, è una freccia di luce che il cielo disegna nel vostro oroscopo dell'anno. Dovete programmare il futuro tenendo conto di questa prospettiva: ricordate che Urano il rivoluzionario è e rimarrà a lungo il vostro grande sponsor.

D'accordo, andarvene vi sembra una sconfitta, come è posto in evidenza da quell'esasperante Marte in Gemelli che, avvitato nel vostro settore della carriera e dell'ambizione, vi sollecita a combattere con le unghie e con i denti per non darla vinta a chi vi ha messo da parte. Rimandate la decisione, c'è tempo per riflettere: Mercurio è eccellente tutto gennaio, il Sole va alla grande fino al 20 e anche in seguito non vi disturba, anzi, lavora per la vostra figura professionale, già Venere.

FEBBRAIO

Il mese dell'amore si apre e si conclude con una Luna nervo- setta accanto a Marte. La vostra stanchezza fisica, ma soprattutto emotiva inizia a inteferire anche con le relazioni più solide. Per fortuna a fine mese Venere diventa più caida e intuitiva. Questo è il momento giusto per un check della situazione finanziaria. È necessario che vi curiate della vostra forma fisica: siete il segno più attento e salutista, ma il nervosismo è alto, dormite poco e male, e questo potrebbe provocare attacchi d'ansia, tremori, dermatiti, nonché piccoli incidenti domestici dovuti alla distrazione. Siate cauti alla guida; i cambi di Luna difficili (20 e 27) richiedono particolare prudenza.

MARZO

Vi attende una piacevole novità: sabato 25 il rosso Marte conclude il lunghissimo transito in Gemelli e riprende il suo corso regolare. Finalmente arrivano energie vitali al vostro segno, che può riprendersi dopo fatiche che non hanno niente da invidiare a quelle di Ercole… Potrebbero tornarvi molto utili ginnastica posturale, pilates, fisioterapia per rimettervi in asse, importanti anche per affrontare l'altro evento stellare del mese: il passaggio di Saturno in Pesci, in opposizione al vostro Sole. Certo, avere Saturno contro non è piacevole, ma riconosce i meriti e li premia. Va infine segnalato, domenica 19, l'arrivo di Venere in Toro accanto a Urano: sarà un colpo di fulmine?

APRILE

Nonostante Saturno, la primavera vi porta un cielo dinamico. Giove e il Sole in Ariete vi invitano a mettere mano a questioni che si trascinano da tempo e riguardano beni in comune con la famiglia d'origine. Il nuovo Marte vi mette nelle condizioni di prendere decisioni e vi instilla l'energia per imporle agli altri parenti. Lunedi 3 arriva a darvi manforte il veloce Mercurio, che inizia un transito prolungato nel vostro amico Toro e indica che i membri più giovani della famiglia sono dalla vostra parte. Il 20 il Sole va in Toro e ancora una volta richiama la vostra attenzione sull'estero, i luoghi lontani. Non sarà proprio l'idea di un trasferimento a mettere in crisi la coppia?

MAGGIO

È un altro mese cruciale, ma stavolta soprattutto per voi e per gli altri segni dell'elemento Terra. Martedì 16, infatti, il grande Giove lascia l'Ariete e si trasferisce nell'amico Toro, dove si trovano già il Sole, Mercurio e Urano. È un vero e proprio colpo di scena nel vostro oroscopo: dopo tante fatiche, un aiuto potente vi rimette in carreggiata e vi affida il timone della vostra vita. Domenica 7 Venere lascia i Gemelli e approda nell'amico Cancro, il segno delle amicizie e dei nuovi incontri. Saturo vi mette di fronte a certe scelte del passato, che dovete confermare o cambiare, entrando in contatto con il vostro sentire più profondo, La forma fisica è buona, ma a fine mese è consigliabile rallentare i ritmi.

GIUGNO

Il mese dei Gemelli è movimentato. Le novità stellari degli ultimi mesi sono state così tante che non riuscite a mettere bene a fuoco tutto quello che vi sta accadendo. I primi dieci giorni vanno sfruttati per gli affari: Mercurio in Toro su- scita curiosità intorno alla vostra figura professionale, le occasioni continuano ad arrivare e sono molto interessanti, grazie a Giove che amplia le vostre attività e il raggio d'azione. Saturno invece tende a restringere, a snellire: la difficoltà sta proprio nel capire dove espandervi e dove invece tagliare. Lunedì 5 Venere inizia un lungo transito in Leone, alle vostre spalle, e l'amore diventa più timido del solito. Mercoledì 21 il solstizio vi porta direttamente nell'estate, con Mercurio che raggiunge il Sole e vi fa sentire giovani giovani...

LUGLIO

I primi dieci giorni del mese sono molto produttivi per il lavoro, cercate di fissare gli appuntamenti e gli impegni in questo arco di tempo perché siete davvero concentrati. Mercurio in Leone dall'11 non è contro di voi, ma vi rende riflessivi e introversi, non vi aiuta a socializzare. Non che vi manchino l'energia e l'intraprendenza per portare avanti i vostri progetti: anzi, proprio mentre Mercurio si sposta, nel vostro cielo approda l'esuberante Marte. La stella dell'energia non era nel vostro segno da tanto tempo, da settembre del 2021. e vi mancavano i suoi raggi diretti Nell'attività sportiva questo Marte risulta di grande aiuto. È anche un Marte molto eccitante, desideroso di amore fisico, instancabile nelle notti d'estate.

AGOSTO

Il focoso Marte rimane nel vostro cielo quasi tutto il mese ed è una garanzia di vivacità e passione nella vita amorosa. Il Sole e Ve- nere sono alle vostre spalle, ma la timidezza non vale a spegnere gli ardori del vostro cuore. Giove è bellissimo e insieme a Urano moltiplica le opportunità di incontri Per le vacanze andate all'estero, o comunque evitate la scelta abitudinaria. Venere è un po' nasco sta, ma in questa posizione risulta molto utile perché vi protegge, aiutandovi a risolvere problemi di ogni tipo, anche pratici. Vi rende ancora più altruisti e generosi del solito, Se siete al lavoro in agosto, Mercurio è ottimo: la mente è in piena attività, prosperano gli affari che hanno a che fare con l'estero, ma anche tutte le professioni di ambito sanitario. Il sesso va a gonfie vele!

SETTEMBRE

La stagione del vostro compleanno è un gran periodo per il lavoro, Mercurio è ancora con voi per tutto il mese e oltre, ave te il vostro Sole, tutti e due ben illuminati da Giove e Urano in Toro. Può essere il momento di una svolta significativa. C'è Sa- turno opposto, ma non è un buon motivo per lasciarvi scoraggiare: se restate ottimisti, sicuri del vostro valore e della vostra onestà. niente vi potrà fermare a lungo. Con Mercurio nel segno avete a disposizione un'arma in più degli altri: una lucida, obiettiva intelligenza che, unita com'è nel vostro caso allo spirito di servizio e a una sostanziale umiltà, può condurvi lontano. Marte in Bilancia è molto attivo: dovete approfittare della sua forza, che sarà a vostra disposizione sino a novembre, dell'onda positiva del cielo. L'a- more finisce per essere messo un pochino da parte.

OTTOBRE

Giovedi 5 Mercurio conclude il suo corso nel vostro segno, ma resta positivo per tutto il mese. È un cielo molto concreto: il Sole e Marte (sino a metà mese) in Bilancia sono attivissimi nel cam- po pratico, nelle finanze, Saturno torna indietro all'inizio dei Pesci. ma tocca soltanto i nati nel primo giorno del segno. Ma l'evento di ottobre è la fine del lunghissimo transito di Venere in Leone e l'arrivo della stella dell'amore nel vostro cielo lunedì 9. La pienezza del sentimento colma il vostro cuore, adesso sì che potete essere felici! La persona giusta è qui, vicino a voi: dovete solo individuarla, non è così difficile. Il Sole. Mercurio e Marte sono nel vostro amico Scorpione, Venere è con voi, Giove e Urano approvano: che state aspettando?

NOVEMBRE

I primi dieci giorni sono ancora molto luminosi, magnifici per l'amore e assai produttivi per il lavoro, gli affari: cercate di concentrare gli appuntamenti in questo periodo, sono ottimi il 2 e il 3. il 7 e l'8. E consigliabile stringere i tempi, perché il 10 il vostro Mercurio va in Sagittario e non siete più così lucidi e sul pezzo. Il pianeta degli affari mette zizzania in famiglia, provoca discussioni con i figli e con il coniuge. Intanto Venere si congeda dal vostro cielo mercoledì 8: diventa meno amorosa ma più pratica. Si avvicina la stagione del Sagitta- rio, che inizia a fine mese; anche Marte dal 24 si sposta e attizza i contrasti provocati già all'inizio di novembre da Mercurio. Dovete mantenere la calma: sono transiti passeggeri, non possono provocare troppi danni. Marte diventa negativo solo a fine mese ma dovete rallentare un po' i ritmi anche con Mercurio contro.

DICEMBRE

Le stelle sono ancora un po' nervose, del resto è la stagione del Sagittario, segno che influenza la vostra casa, la vostra famiglia, i vostri affetti in generale. Oltre al Sole, in questo segno c'è il rosso Marte, che fa il galletto e vi punzecchia anche quando non sarebbe proprio aria.…. Venere diventa molto gentile il 4: vi mostra tutto quello che c'è di bello e gradevole nella vostra vita. Anche Mercurio, il vostro protettore, si stabilisce in Capricorno sino al 22 e porta comprensione e disponibilità nei rapporti con gli altri. Siate prudenti nei cambi di Luna: è fastidioso il 5, con il vostro Ultimo Quarto, poi il 12 cade il novilunio e il 19 un Primo Quarto che vi intossica. fate attenzione a ciò che mangiate se siete all'estero. Il Capodanno sarà illuminato dalla vostra Luna Buon 2024!

VERGINE ARIETE

Sino a marzo, con quella Venere, la Vergine dice ciò che vuole, d'e- state l'Ariete si diverte e la coppia fila. Da fine agosto, pero, Marte si mette in mezzo. scoppia una quera non convenzionale. Basterà l'eros?

VERGINE-TORO

Una coppia compatibile, il cui unico rischio è... la troppa armonia. Sino a marzo i pianeti non possono disturbarli, una Venere fantastica li difende. Da fine agosto Marte non è facile, ma ce la faranno.

VERGINE-GEMELLI

Figli di Mercurio, si di- vertono a colpi di enigmi e frecciatine. -Quando li unisce il loro protettore, tutto va a meraviglia. Da fine agosto, però, il Gemelli inizia a esagerare, la Vergine s'arrabbia e se ne va.

VERGINE-CANCRO

Sino a marzo è la Vergine a coccolare il figlio della Luna, che si crogiola contento ai raggi dell'amore. Quando Giove agita la figlia di Mercurio, il Cancro può ricambiare. Una coppia che regge anche se Marte s'infuria.

VERGINE-LEONE

All'inizio del 2022, con quella Venere, la mercuriana domina e consola nonostante Giove contro. Da agosto arriva Marte a fare il matto. Tocca al Leone armarsi di passione e regalarle la felicità.

VERGINE-VERGINE

Il 2022 inizia in una nuvola di tenerezza, che li unisce e li porta nella loro casa ideale, in armonia con la natura, Da tine agosto Marte li punzecchia come può. Se resistono, è vero amore.

VERGINE-BILANCIA

Una coppia che s'abbandona alle onde del destino. L'anno comincia e termina con Venere terragna mentre Giove viene e va. Da fine agosto la Bilancia arde di passione. La Vergine fatica a starle dietro.

VERGINE-SCORPIONE

Lo Scorpione ha l'aculeo facile, mentre la figlia di Mercurio da fine agosto ha Marte di traverso. Se il plutoniano non esagera e la Vergine controlla l'ansia, la coppia regge

VERGINE-SAGITTARIO

Gennaio e febbraio sono buoni, ma le stelle poi s'impennano e tutto può accadere. Da fine agosto sono fuori di testa, ma non stanno affatto silenziosi e tranquilli. Meglio rimandare al 2023.

VERGINE-CAPRICORNO

Compatibili, concreti, solidi. Ma, dopo un inizio da gran premio d'amore, qualcosa potrebbe incrinarsi. Per colpa di Marte aggressivo, la Vergine cede all'ansia e il Capricorno ha poche energie. Poi ce la fanno.

VERGINE-ACQUARIO

Strana coppia. Diversi sin nel midollo, sono cosi intelligenti da capirsi al volo. Da fine agosto Marte è pungente con la Vergine e strepitoso per l'Acquario, che potrebbe correre via.

VERGINE-PESCI

Una coppia da *Scene da un matrimonio" di Ingmar Bergman. Emotivi e cervellotici, ma anche reciprocamente attratti. Sarà Marte, da fine agosto, a scrivere il finale.

