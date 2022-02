11 feb 2022 18:20

ASCENSORE VERSO LA MORTE - A MILANO DUE OPERAI SONO PRECIPITATI NEL VANO DI UN ASCENSORE: STAVANO INSTALLANDO LA CABINA IN UN PALAZZO IN RISTRUTTURAZIONE, QUANDO LA FUNE SI È SPEZZATA E I DUE HANNO FATTO UN VOLO DAL QUINTO PIANO - UNO È MORTO, L’ALTRO È GRAVISSIMO: NON ERANO IMBRAGATI, SI INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO...