10 ott 2019 13:53

PER ASIA ARGENTO CI VOGLIONO I PRETI - NO, NON PER L’ESORCISMO. E’ LA LIASON CHE, SECONDO “CHI”, LA SHOWGIRL AVREBBE CON ANDREA PRETI, EX DI CLAUDIA GERINI - I DUE, LEI 44 ANNI E LUI 31, SI STAREBBERO FREQUENTANDO DA QUALCHE TEMPO MA EVITANO DI APPARIRE IN PUBBLICO…