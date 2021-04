3 apr 2021 15:51

PER ASPERA AD ASTRA…ZENECA – “7 MORTI PER TROMBOSI SU 18 MILIONI DI BRITANNICI VACCINATI” - LO HA RESO NOTO L'ENTE REGOLATORE BRITANNICO PRECISANDO CHE NON VI SONO PROVE DI UN NESSO CAUSALE FRA IL VACCINO E IL DECESSO – “I BENEFICI NEL PREVENIRE L'INFEZIONE DA COVID-19 E LE SUE COMPLICAZIONI CONTINUANO A SUPERARE I RISCHI E IL PUBBLICO DEVE CONTINUARE A VACCINARSI”