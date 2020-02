18 feb 2020 09:30

ASSALTO A UN PORTAVALORI CON PISTOLE FINTE: ARRIVANO I CARABINIERI MA È IL SET DEL VIDEO DI UN RAPPER - E' ACCADUTO A BARI, LE RIPRESE NON ERANO STATE AUTORIZZATE, SEQUESTRATI I VEICOLI COINVOLTI - IN UN'AUTO I MILITARI HANNO TROVATO ANCHE TRE PISTOLE GIOCATTOLO PRIVE DI TAPPO ROSSO, E UN DRONE PER LE RIPRESE…