ASSANGE DI CUORI – IL FONDATORE DI WIKILEAKS HA DUE FIGLI! LO RIVELA LA MADRE, L’AVVOCATO STELLA MORRIS, CHE RIVELA AL “DAILY MAIL” CHE SONO NATI QUANDO LUI VIVEVA NELL’AMBASCIATA DELL’ECUADOR A LONDRA – LA DONNA CON LA SCUSA DEL CORONAVIRUS CHIEDE IL RILASCIO SU CAUZIONE DI ASSANGE, RACCONTA DI ESSERSI INNAMORATA DI JULIAN CINQUE ANNI FA E CHE HANNO IN PROGRAMMA DI SPOSARSI… - VIDEO

Da www.lastampa.it

julian assange con il figlio gabriel

La compagna di Julian Assange, l'avvocato Stella Morris, teme che il fondatore di Wikileaks possa contrarre il coronavirus e ne ha chiesto il rilascio su cauzione. Morris, 37enne di origine sudafricana, ha inoltre rivelato di avere due figli, Max, un anno e Gabriel, 2 anni, nati quando Assange era rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra.

stella morris

julian assange ripulito per l'udienza preliminare 2

Lo riferisce il Daily Mail, che ha pubblicato le foto di Assange con i suoi figli e un'intervista a Morris, che rivela di essersi innamorata del fondatore di Wikileaks cinque anni fa e che la coppia ha intenzione di sposarsi. Moris ha spiegato che Assange è in precarie condizioni di salute da mesi e si teme che il coronavirus si stia diffondendo nella prigione di Belmarsh a Londra, dove il 48enne australiano è detenuto in attesa della decisione sulla estradizione negli Usa.

anderson assange foto di dave lachapelle stella morris con i figli max e gabriel assange

La giustizia britannica alla fine di marzo ha rifiutato di rilasciare Assange sotto il controllo giudiziario, sostenendo che c'erano «serie ragioni per pensare» che potrebbe non presentarsi alle prossime udienze. La partner di Assange, «madre di due bambini piccoli, sollecita il governo del Regno Unito a liberare lui e altri prigionieri mentre il #coronavirus sta causando il caos nelle carceri», si legge in un tweet di Wikileaks.

