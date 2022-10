26 ott 2022 13:49

UN ASSASSINO IN TRANS – UN UOMO DI 35 ANNI È STATO ARRESTATO PER L'OMICIDIO DI NAOMI CABRAL, LA PROSTITUTA TRANSESSUALE ARGENTINA MORTA IL 5 OTTOBRE IN UNA CAMERA D'ALBERGO AD ARDEA, SUL LITORALE ROMANO – IL CADAVERE DELLA 47ENNE ERA STATO TROVATO SUL LETTO, SENZA VESTITI E IN POSIZIONE SUPINA. DALL'AUTOPSIA È EMERSO CHE CABRAL È MORTA PER SOFFOCAMENTO, FORSE IN UN GIOCO EROTICO FINITO MALE...