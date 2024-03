IN ASSENZA DI PANDEMIE, AI VIROLOGI TOCCA SCAZZARE SUL...VINO! - LO "ZANZAROLOGO" ANDREA CRISANTI SI INCAZZA CON LA "COLLEGA" IMMUNOLOGA, ANTONELLA VIOLA, E LA SUA ASSURDA CROCIATA CONTRO IL VINO: "NON SO COME LE SIA USCITA QUESTA STUPIDAGGINE, NON CI SONO EVIDENZE CHE DIMOSTRINO CHE IL VINO FA MALE SE NON QUANDO PRESO IN DOSI ELEVATE" - "LA POSSIBILE CANDIDATURA DI VIOLA CON IL PD ALLE EUROPEE? NON SAPEVO CHE..."

Da "Un Giorno da Pecora" - Rai Radio1

Se sono d’accordo con le tesi di Antonella Viola sui danni provocati dal vino? “Assolutamente no, non so come le sia uscita questa stupidaggine. Non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino che il vino fa male se non quando preso in dosi elevate”. A rispondere, ospite di Rai Radio1, nella puntata di Un Giorno da Pecora che andrà in onda domani, è il professore di microbiologia e senatore Pd Andrea Crisanti, che ha commentato così la domanda del conduttore Giorgio Lauro sulle ultime dichiarazione della dott.ssa Viola riguardo i danni dell'alcol.

La possibile candidatura di Antonella Viola da parte del Pd alle elezioni europee? “Non sapevo le avessero proposta la candidatura dal Pd né tantomeno che lei l’avesse rifiutata. Forse pensava di non essere eletta perché va presa una valanga di voti per esserlo, un problema non da poco”. A rispondere, ospite di Rai Radio1, nella puntata di Un Giorno da Pecora in onda domani, è il virologo e senatore Pd Andrea Crisanti, che ha commentato così la domanda del conduttore Giorgio Lauro.

