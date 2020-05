ASTENERSI DEBOLI DI CUORE - LE INCREDIBILI IMMAGINI DEI SURFISTI CHE HANNO APPROFITTATO DELLA BURRASCA CHE SI È ABBATTUTA SU SYDNEY PER LANCIARSI IN ACQUA E SFIDARE L’OCEANO - IL GIGANTESCO VORTICE DI MALTEMPO HA INVESTITO LA COSTA ORIENTALE ATTIRANDO UN CENTINAIO DI APPASSIONATI CHE NON SI SONO LASCIATI SFUGGIRE L’OCCASIONE DI CAVALCARE ONDE ALTE FINO A DIECI METRI… VIDEO

surfisti in australia 8

Le incredibili immagini dei surfisti che hanno approfittato della burrasca che si è abbattuta su Sydney per lanciarsi in acqua e sfidare le grandi onde oceaniche.

Il gigantesco vortice di maltempo si è abbattuto sulla costa orientale venerdì attirato gli appassionati di surf che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di cavalcare onde alte fino a dieci metri.

Una passione non adatta per i deboli di cuore visto che non è andata bene nemmeno agli esperti della tavola che sono stati travolti dalle onde gigantesche anche mentre attendevano sugli scogli l’occasione di cavalcare la cresta perfetta.

