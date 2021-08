8 ago 2021 19:20

ASTENERSI DEBOLI DI STOMACO – ORRORE IN UN RISTORANTE CINESE NEL CENTRO DI REGGIO CALABRIA DOVE I NAS HANNO TROVATO PESCE E CARNE PRIVI DI TRACCIABILITÀ E INFESTATI DA SCARAFAGGI E ALTRI INSETTI – LE CELLE FRIGORIFERE ERANO TENUTE IN PESSIME CONDIZIONI, LO SPORCO ERA OVUNQUE E IL TITOLARE RIFILAVA AI CLIENTI PESCE SURGELATO SPACCIANDOLO PER FRESCO – I CARABINIERI HANNO SEQUESTRATO CIBO PER 25MILA EURO E…