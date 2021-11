ATTACCATEVI AL VAX - IL GOVERNO AUSTRIACO IMPONE SANZIONI DA 3.600 EURO PER CHI RIFIUTA LA PRIMA DOSE E 1.450 PER CHI NON SI SOTTOPONE AL RICHIAMO - DA FEBBRAIO VERRÀ INTRODOTTA LA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA: LE PERSONE ANCORA SENZA COPERTURA VACCINALE RICEVERANNO UN APPUNTAMENTO E NEL CASO IN CUI NON SI PRESENTASSERO...

Dal "Corriere della Sera”

La terza dose contro il coronavirus in Austria è ora possibile per tutti gli adulti (di età pari o superiore a 18 anni) quattro mesi dopo la seconda. A raccomandarlo fortemente è la task force vaccinale austriaca. «La terza vaccinazione può essere effettuata dai 4 mesi ed entro i 6 mesi dopo la seconda vaccinazione», si legge nelle linee guida pubblicate ieri.

Per quanto riguarda Janssen, il richiamo va fatto tassativamente entro il 3 gennaio altrimenti scade il green pass. Intanto, come è noto, a partire da febbraio in Austria verrà introdotta la vaccinazione obbligatoria. Questa nuova misura è stata annunciata venerdì insieme al lockdown per i non vaccinati.

All'interno del disegno di legge promosso dal ministero della Salute sono previste anche delle sanzioni amministrative. Insomma, chi non si vaccina, verrà multato. Questo non avverrà in automatico.

Le persone ancora senza copertura vaccinale riceveranno un appuntamento e nel caso in cui non si presentassero, verranno emesse delle sanzioni. Nella bozza vengono indicati 3.600 euro per chi rifiuta anche solo la prima dose e 1.450 per chi non si sottopone a quella di richiamo.