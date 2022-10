GLI ATTACCHI SU KIEV, CON DRONI IRANIANI, SONO PARTITI DALLA BIELORUSSIA – IL MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO: “GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI, TUTTI I SITI SONO STATI COLPITI” – NEGLI ATTACCHI SONO MORTI 10 CIVILI UCRAINI, E ALTRI 60 SONO RIMASTI FERITI. MA CI SONO ANCORA PERSONE SOTTO LE MACERIE… - VIDEO

bombardamento di kiev 6

MOSCA, RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI DEGLI ATTACCHI IN UCRAINA

(ANSA) - "Gli obiettivi degli attacchi di precisione in Ucraina sono stati raggiunti": lo afferma il ministero della Difesa russo, secondo la Tass. Nel mirino sarebbero stati comandi militari ucraini, centri di comunicazione e impianti energetici. "Tutti i siti sono stati colpiti", viene aggiunto.

KIEV, ATTACCHI RUSSI CON DRONI LANCIATI DALLA BIELORUSSIA

(ANSA-AFP) - Secondo l'esercito ucraino, la Russia ha lanciato attacchi con droni iraniani dalla Bielorussia.

volodymyr zelensky

L'UE AVVERTE LA BIELORUSSIA, 'SI ASTENGA DAL CONFLITTO'

(ANSA) - "Abbiamo preso nota delle false accuse del regime di Lukashenko, sono accuse infondate, ridicole. Sono inaccettabili. L'Ucraina qui è la vittima. L'Ue esorta il regime della Bielorussia dall'astenersi da qualsiasi coinvolgimento" nel conflitto russo-ucraino. Lo ha detto il portavoce del Servizio di Azione Esterna Ue Peter Stano nel punto stampa quotidiano bollando come una "escalation" le ultime dichiarazioni del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko su un supposto attacco ucraino a Minsk che sarebbe in preparazione.

CONSOLATO TEDESCO A KIEV COLPITO DAI RUSSI

KIEV, 10 MORTI IN RAID RUSSI IN TUTTO IL PAESE, 60 FERITI

(ANSA) - Almeno dieci civili ucraini sono stati uccisi e circa sessanta sono rimasti feriti nel corso degli attacchi con missili e droni lanciati questa mattina dalla Russia in 14 regioni dell'Ucraina. E' il primo bilancio fornito dalla portavoce della Polizia Nazionale Maryana Reva, come riporta l'Ukrainska Pravda. "In generale, al momento, possiamo parlare di dieci morti e circa 60 feriti in tutta l'Ucraina a causa degli attacchi missilistici russi". L'allerta aerea in tutta l'Ucraina è durata oltre cinque ore e mezza.

KIEV, PERSONE ANCORA SOTTO LE MACERIE, COLPITI 3 DISTRETTI

PUTIN ZELENSKY

(ANSA) - "Sono stati colpiti tre distretti in tutta la regione di Kiev, gli attacchi hanno preso di mira infrastrutture sensibili e civili, ci sono vittime e persone ancora sotto sotto le macerie": lo ha detto Oleksiy Kuleba, capo dell'Amministrazione militare regionale di Kiev, come riporta Ukrinform.

Kuleba ha sottolineato che i soccorritori e gli altri servizi speciali stanno lavorando sui luoghi degli attacchi. E ha aggiunto che potrebbero esserci interruzioni nelle comunicazioni, nelle forniture di energia e di acqua in tutta la regione: "Caricate i vostri telefoni e i vostri power bank e fate scorta d'acqua", ha detto.

