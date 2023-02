5 feb 2023 19:16

ATTACCO HACKER OGGI IN TUTTO IL MONDO, COLPITA ANCHE L'ITALIA: “DECINE DI SISTEMI COMPROMESSI" - L'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE: “E’ STATO RILEVATO UN MASSICCIO ATTACCO TRAMITE UN RANSOMWARE GIÀ IN CIRCOLAZIONE” - NON CI SAREBBERO LEGAMI TRA L'ATTACCO E "I RECENTI FATTI DI ATTIVISMO POLITICO IN ITALIA O GLI SCENARI INTERNAZIONALI". SI TRATTEREBBE DI CYBER-CRIMINALI COMUNI, INTERESSATI A ESTORCERE DENARO ALLE AZIENDE E ISTITUZIONI COLPITE...