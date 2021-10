3 ott 2021 17:55

GLI ATTENTATI NON FINISCONO MAI – A KABUL NUOVO ATTACCO DELL’ISIS-K: UN’ESPLOSIONE HA COLPITO UNA MOSCHEA NELLA CAPITALE AFGHANA, DURANTE LA CERIMONIA FUNEBRE PER LA MADRE DEL PORTAVOCE DEL MINISTRO DELL'INFORMAZIONE. CI SONO ALMENO 12 MORTI E 32 FERITI – IERI LA COSTOLA DELLO STATO ISLAMICO HA UCCISO UN GIORNALISTA A JALALABAD: MA I TALEBANI NON AVEVANO DETTO CHE AVREBBERO “PACIFICATO” IL PAESE?