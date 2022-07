5 lug 2022 14:20

ATTENTI AL CANE! – A TORRE DEL GRECO UNA BAMBINA DI QUASI TRE ANNI È STATA AGGREDITA E AZZANNATA DA UN ROTTWEILER A CASA DI UN PARENTE – PORTATA IN OSPEDALE IN ARRESTO CARDIACO E CON FERITE PROFONDE SU ADDOME E TORACE, LA PICCOLA È STATA RIANIMATA E STABILIZZATA ADESSO È RICOVERATA IN PROGNOSI RISERVATA