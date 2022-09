ATTENTI AL VORTICE! – TRA OGGI E DOMANI LE REGIONI DEL CENTRO E DEL NORD ITALIA SARANNO COLPITE DA UN’ONDATA DI MALTEMPO PROVENIENTE DAL REGNO UNITO, CHE PORTERA' CON SE' TEMPORALI E LOCALMENTE VIOLENTE GRANDINATE. L'INSTABILITÀ COLPIRÀ SOPRATTUTTO IL NORD EST E IL CENTRO, MENTRE SARANNO MENO COINVOLTE LE REGIONI MERIDIONALI, ANCORA PROTETTE DALL'ANTICICLONE - VIDEO

Lorenzo Badellino per www.3bmeteo.com

Il vortice che si è approfondito ad ovest del Regno Unito continua a segnare il passo, in attesa di cominciare a mettersi in moto giovedì verso est puntando l'Europa centrale.

I fronti ad esso associati raggiungeranno anche l'Italia e lo faranno già da mercoledì a cominciare dalle nostre regioni settentrionali.

Torneranno così piogge e temporali che localmente potranno risultare anche violenti, soprattutto nella giornata di giovedì, accompagnati da grandine e improvvisi rinforzi del vento, a causa del contrasto tra l'aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo dalle latitudini settentrionali.

Tregua nella serata di giovedì con l'allontanamento dell'impulso instabile verso i Balcani, in attesa di un nuovo fronte venerdì che darà luogo ad una certa recrudescenza dell'instabilità soprattutto al Nordest e su parte del Centro. Meno coinvolte le regioni meridionali, sotto la protezione dell'anticiclone alle latitudini mediterranee, con clima caldo. Nel dettaglio:

MERCOLEDI'. Qualche temporale al mattino su Nordest, Liguria e Piemonte sudorientale e sudovest Lombardia. Intensificazione dell'instabilità nel corso della giornata al Nord, in un regime di variabilità con schiarite a tratti ampie e nuove piogge o temporali che tra il pomeriggio e la sera dalle Alpi centro-occidentali si propagheranno verso le pianure e coinvolgeranno la Liguria centro-orientale. Fenomeni che risulteranno localmente forti a fine giornata sulle pianure a nord del Po, in particolare tra Piemonte e Lombardia, accompagnati da locali grandinate, possibili nubifragi e improvvisi colpi di vento, in estensione la notte al Triveneto. Avvio di giornata abbastanza soleggiato al Centro Italia, anche fino al pomeriggio.

Entro sera però l'instabilità aumenterà su Toscana, Umbria, interne marchigiane e alto Lazio, con alcuni rovesci o temporali. Sul resto d'Italia proseguirà l'azione stabilizzante dell'anticiclone con tempo in gran parte soleggiato al Sud, salvo un po' di variabilità in Sardegna con passaggio di qualche rovescio sulle aree centro-settentrionali, localmente anche sulle zone interne della Sicilia. Le temperature massime cominceranno a perdere alcuni gradi al Nord, mentre rimarrà il caldo altrove, con punte di 36°C nel sud della Sardegna.

GIOVEDI'. Sarà la giornata più instabile, con il passaggio di un fronte organizzato foriero di rovesci e temporali anche forti al Nord sin dalle prime ore della giornata, in movimento da ovest ad est. Inizialmente coinvolti alto Piemonte, Levante Ligure, Alpi, Prealpi e alta Val Padana, poi dal pomeriggio est Lombardia, Triveneto e ancora Levante Ligure, con accumuli pluviometrici localmente superiori a 40/50mm; i fenomeni potranno essere localmente accompagnati da grandine anche di grandi dimensioni ed improvvisi colpi di vento, in particolare su Prealpi, pedemontane e in generale sull'alto Friuli.

Tra il pomeriggio e la sera tende a schiarite a cominciare dal Nordovest. Temporali anche sul Centro Italia, al mattino su Toscana, Umbria e Lazio interno, poi più deboli anche sulle Marche, specie interne. Fenomeni anche intensi attesi in Toscana, localmente accompagnati da grandine e improvvisi colpi di vento nella prima parte della giornata, specie su Versilia, Piana di Lucca, Piana fiorentina, Livornese e Maremma, con possibili accumuli pluviometrici anche di 80-100mm su alcune zone.

Tende a migliorare tra pomeriggio e sera sul versante tirrenico a cominciare dalla Toscana. Nulla di fatto invece al Sud, salvo un po' di variabilità in Campania nella prima parte del giorno. Le temperature accuseranno un'ulteriore diminuzione al Nord e sull'alto Tirreno, mentre proseguirà il caldo al Sud e sulle isole con massime anche di 36/38°C in Sardegna.

VENERDI'. Il transito della saccatura sull'Europa centrale manterrà una certa instabilità tra Lombardia e Nordest, con qualche rovescio o temporale soprattutto nel pomeriggio, in graduale attenuazione in serata; maggiori schiarite invece al Nordovest. Un po' di variabilità anche su tratti del Centro-Sud peninsulare, con qualche rovescio sulle zone interne in sconfinamento fino all'alta Puglia.

Continuerà a far caldo all'estremo Sud con punte anche di 36/38°C su est Sicilia e Calabria ionica. Per l'evoluzione fino al weekend clicca qui.

