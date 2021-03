8 mar 2021 17:40

ATTENZIONE A FINGERSI UN'ALTRA PERSONA SUI SITI DI INCONTRI ONLINE: SI RISCHIA UNA DENUNCIA PER VIOLENZA SESSUALE - UN 50ENNE PIEMONTESE SI ERA DESCRITTO COME UN RICCO ARCHITETTO SCAPOLO, MENTRE NON ERA NÉ ARCHITETTO, NÉ BENESTANTE. AVEVA AGGANCIATO UNA 40ENNE CON LA QUALE AVEVA INTRECCIATO UNA RELAZIONE. MA QUANDO LA DONNA HA MANDATO I FIORI ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA HA SCOPERTO CHE… - ECCO COME E' FINITA