ATTENZIONE ALLA NIGERIA – TRA BOKO HARAM E MILIZIE VARIE, È UNO DEI PAESI PIÙ PERICOLOSI PER I CRISTIANI, COME DIMOSTRA LA STRAGE DI IERI NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO A OWO, DOVE SONO MORTE 50 PERSONE. EPPURE NON POTREMO FARE A MENO DI AVERCI DEI RAPPORTI "COSTRUTTIVI", VISTO CHE È UNO DEI PRINCIPALI PRODUTTORI DI PETROLIO E GAS AL MONDO. TAGLIATI I PONTI CON PUTIN, L'ITALIA DOVRÀ COMPRARE METANO DALL'INSTABILE POLVERIERA AFRICANA, PRONTA A ESPLODERE DA UN MOMENTO ALL'ALTRO - VIDEO

STRAGE IN UNA CHIESA IN NIGERIA

Ancora cristiani nel mirino: uomini armati hanno ucciso fedeli in preghiera durante la messa di Pentecoste nella chiesa cattolica di San Francesco a Owo, una città nello Stato di Ondo, nel sud-ovest della Nigeria. L'attacco avrebbe provocato decine di vittime.

Si parla di oltre 50 secondo il quotidiano locale The Daily Nation, tra cui ci sarebbero molti bambini. In base alla ricostruzione dei media nigeriani, gli assalitori in un primo momento hanno fatto esplodere ordigni vicino all'altare per poi sparare ai fedeli. Padre Andrew Abayomi, uno dei sacerdoti della chiesa, ha dichiarato: «La Messa era quasi terminata e stavo invitando i fedeli ad uscire quando ho cominciato a sentire spari provenienti da tutte le parti.

In pochi minuti la chiesa è diventata una pozza di sangue, con urla di donne e bambini che cercavano di nascondersi tra i banchi». Due settimane fa, due sacerdoti cattolici sono stati rapiti a Katsina, lo Stato del presidente Muhammadu Buhari, nel nord del Paese e tuttora sono nelle mani dei rapitori.

Forti le dichiarazioni del governatore Akeredolu dopo la carneficina. «L'attacco vile e satanico è un assalto calcolato alle persone amanti della pace dello Stato di Ondo che hanno goduto di una relativa pace nel corso degli anni. È una domenica nera per tutti noi. I nostri cuori sono pesanti. La nostra pace e tranquillità sono state attaccate dai nemici del popolo.

Questa è una perdita personale, un attacco al nostro caro stato. Si tratta di un attacco inaspettato. Sono a dir poco scioccato. Tuttavia, impegneremo ogni risorsa disponibile per dare la caccia a questi assalitori e fargliela pagare. Non ci inchineremo mai alle macchinazioni di elementi senza cuore nelle nostre risoluzioni di liberare il nostro stato dai criminali.

GAS NIGERIA

Esorto il nostro popolo a rimanere calmo e vigile». «La Nigeria è attualmente uno dei posti più pericolosi per i cristiani», afferma Illia Djadi, analista di Open Doors per l'Africa subsahariana. «Il Paese è stato testimone di un'esplosione di violenze negli ultimi mesi. Gli attacchi si verificano quasi quotidianamente. E ciò che sta accadendo è la triste realtà di ciò che avviene in tutta l'Africa occidentale».

Vi sono anche segnali crescenti che i gruppi estremisti islamici hanno iniziato a lavorare insieme e ad ampliare l'impatto della loro violenza. David Landrum, Direttore di Open Doors Advocacy, afferma: «Sembrerebbe che il paese debba ora affrontare un mostro a tre teste - come Boko Haram, Iswap, militanti Fulani, terroristi che agiscono in cooperazione tra loro».

La matrice dell'attacco al momento è ancora da identificare, ma sembra che dietro all'atto terroristico ci siano i Fulani, un gruppo terroristico formato da pastori musulmani che si muove sempre più spesso alla ricerca di pascoli verdi a Sud, causando la devastazione di raccolti e terreni coltivati dagli agricoltori, in prevalenza cristiani.

Dietro l'attacco ci potrebbe essere un messaggio inviato al governatore dello Stato di Ondo, Arakunrin Akeredolu, a seguito delle sue recenti iniziative politiche, considerate restrittive per le attività dei pastori nella regione.

Non si può comunque escludere che dietro alla strage ci sia la mano di Boko Haram/Iswap. I jihadisti pro-Isis nelle ultime settimane stanno subendo una pesante offensiva nel Nord Est del Paese con l'Operazione Lake Sanity nell'area del Lago Ciad, tanto che in pochi giorni hanno perso decine di uomini, equipaggiamenti, risorse e basi. Di conseguenza, potrebbero cercare vendetta, anche se non era mai accaduto finora che fosse colpita una chiesa nel Sud della Nazione.

IL GASDOTTO NIGAL TRA ALGERIA E NIGERIA

La Nigeria sta convivendo con un'impennata di violenza. Rapimenti e attacchi sono stati segnalati in tutto il Paese, dove circa 3.000 persone sono state uccise e oltre 1.500 sono state rapite nei primi tre mesi dell'anno, secondo i dati diffusi dal Nigeria Security Tracker. Gli eventi, però, sono concentrati principalmente nel quadrante Nord-Ovest. Il sud-ovest, e in particolare lo stato di Ondo, sono considerati invece un luogo di relativa pace e calma.

